58. Madde değişti, teşebbüse 'düşürme' yok

'Şike'ye teşebbüs halinde bile ligden düşürme cezası kaldırıldı. Teşebbüs halinde verilecek ceza en fazla puan silme ve disiplin cezası olacak. Demirören, 'Şike girişimlerinin teşebbüs halinde kaldığını' açıklaması ilgili kulüplere en fazla puan silme cezasının geleceğini işaret ediyor.



Eski teşebbüs halinde bile ligden düşürülmesi cezası getiren madde değiştirildi.

Yeni uygulamada teşebbüs halinde ligden düşürülme yerine disiplin ve puan silme cezaları öngörülüyor.

Yıldırım Demirören'in açıklamaya başladığı sırada yürürlüğe giren yine madde şöyle:

MADDE 58 – MÜSABAKA SONUCUNU ETKİLEME

(1) Müsabakanın sonucunu hukuka veya spor ahlakına aykırı şekilde etkilemek yasaktır. Teşvik primi verilmesi de bu kapsamdadır.

a) Yukarıda belirtilen ihlalleri gerçekleştiren kişilere sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir,

b) Yukarıda belirtilen ihlallerin kulüp yöneticileri tarafından gerçekleştirilmiş olması durumunda ilgili kulüplere bir alt lige düşürme cezası verilir.

c) İhlalde sorumluluğu bulunan kişilere ayrıca para cezası verilebilir.

(2) 1. fıkrada belirtilen ihlallere teşebbüs etmek yasaktır.

a) Teşebbüs halinde, ilgili kişilere 1 yıldan 3 yıla kadar müsabakadan men veya hak mahrumiyeti cezası verilir.

b) Teşebbüs halinde ilgili kişinin yöneticisi olduğu kulübe bu talimatta öngörülen disiplin cezaları uygulanabilir. Ağır ihlal hallerinde kulübe en az 12 puan indirme cezası verilir. İhlalin ağırlığı kurul tarafından somut olayın niteliğine göre serbestçe karar verilir ancak eylemin ilgili yöneticinin kendisinin veya üçüncü kişilerin bahis oyunlarından menfaat elde etmesi amacına matuf olduğunun tespit edilmesi halinde ihlal, mutlaka ağır ihlal kabuledilir.

(3) İhlal veya ihlale teşebbüsün hakemler tarafından meydana getirilmesi halinde sürekli hak mahrumiyeti cezası verilir.