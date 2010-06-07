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58 EYLEMCİ SERBEST ANKARA (A.A)

07 Haziran 2010 23:26

-58 EYLEMCİ SERBEST ANKARA (A.A) - 06.07.2010 - TBMM önünde Sinop ve Mersin'de nükleer santral karşıtı eylem yapan 58 kişi, savcı talimatı doğrultusunda emniyetten serbest bırakıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince TBMM Dikmen Kapısı'nda gözaltına alınan 30'u kadın 58 göstericinin kimlik tespitinin ardından ifadeleri alındı. Göstericiler hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefetten işlem yapıldı. İfadeleri alınan göstericiler, daha sonra savcı talimatı doğrultusunda emniyetten serbest bırakıldı. Serbest bırakılanların evraklarının savcılığa gönderileceği bildirildi. 

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