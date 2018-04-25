57'nci Alay anısına şehitliğe yürüdüler

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) - KAHRAMANMARAŞ\'ta gençler, Çanakkale Savaşı\'nın simgelerinden olan 57\'nci Alay anısına \'Vefa Yürüyüşü\' düzenledi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından organize edilen yürüyüş, Kahramanmaraş Gençlik Merkezi önüne başladı. 100 metre uzunluğunda Türk bayrağı taşıyan gençler; yürüyüş boyunca tekbirler getirip, \'Şehitler ölmez vatan bölünmez\' sloganı attı. İzmir Marşı\'nı da söyleyen gençlerin yürüyüşü Şeyhadil Mezarlığı\'ndaki şehitlikte son buldu.

Kur\'an-ı Kerim okunmasının ardından konuşan Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, 57\'nci Alay\'ın Türk savaş tarihinin en önemli mücadelesini vererek Çanakkale Savaşı\'nın en önemli kahramanlarından olduğunu söyledi. Kabakcı, şöyle konuştu:

\"Gerçekten geçmişte verdiğimiz bu mücadeleyi kahraman 57\'nci alayımızı ve nice yüzlerce yıldır vatanı ve milleti için mücadele veren Kahraman ordumuza ve güvenlik kuvvetlerimize şükranlarımızı iletiyoruz. Özellikle bu dönemde de görüyoruz ki 103 yıl sonra yine aynı kahraman güvenlik kuvvetlerimiz, askerimiz, polisimiz Afrin\'de ve teröristlere karşı da her alanda mücadele veriyor. 103 yıl önceki bu şuur aynen devam ediyor, inşallah kıyamete kadar da bu mücadelemiz devam edecek. Bu gençlik, bu dava ruhu olan kardeşlerimiz ve bu Türk Milleti olduğu müddetçe. İnşallah bu vatan toprakları ve bölgemizde bu duruşumu, bu gençliğin sağlam durulu devam edecektir.\"

Program, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi\'nin çorba ikramıyla son buldu.



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