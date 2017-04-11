Yurt dışında kayıtlı 2 milyon 972 bin seçmen, bir önceki seçime göre anayasa değişikliğinin oylanacağı referanduma daha fazla ilgi gösterdi. 1 Kasım 2015’te yapılan milletvekili genel seçimlerinde sandığa giden yurtdışı seçmen sayısı 1 milyon 258 bindi. 16 Nisan’da yapılacak anayasa değişikliğine ilişkin referandum için ise 27 Mart - 9 Nisan arasında, yurtdışı seçmeninden 1 milyon 400 bin 46’sı sandığa oy attı. 57 ülkede 120 temsilcilikte kurulan sandıklara atılan oy sayısı 1 milyon 326 bin 70. Gümrüklerde ilk 14 günde kullanılan oy sayısı ise 73 bin 976 oldu. 31 gümrük kapısında oy verme işlemi 16 Nisan Pazar günü saat 17.00’ye kadar devam edecek. Bu tarihe kadar yurtdışı seçmeni oylarını kullanabilecek. Pazar gününe kadar gümrüklerde kullanılacak oy sayısı ise yaklaşık 50 bin olarak tahmin ediliyor.

571 seçmenin kayıtlı olduğu Lüksemburg'da 9 bin 729 kişi oy kullandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) anayasa oylamasının yapılacağı referandum için yurt dışı seçmenin dilediği ülkede oy kullanabilmesi için bir karar almış, karar tartışmalara yol açmıştı.

Hürriyet'in haberine göre, bu karar sonucu Lüksemburg'daki oylamada dikkat çekici bir sonuç ortaya çıktı.

Lüksemburg'da kayıtlı seçmen sayısı 571 iken, bu ülkede sandıklara atılan oy sayısı ise tam 9 bin 729 oldu.

En çok Almanya’da

Yurt dışı temsilcilikleri arasında en çok oy en fazla seçmenin kayıtlı olduğu Almanya’da kullanıldı. Almanya’da kayıtlı 1 milyon 430 bin 127 seçmenden 695 bin 435’i sandık başına gitti. Böylece Almanya’da 1 Kasım milletvekili seçimlerine göre oyunu kullanan seçmenler yüzde 15 oranında arttı.

Avusturya’da yüzde 17

Avusturya’da da 1 Kasım 2015 milletvekili seçimlerine göre daha fazla seçmen sandık başına gitti. Avusturya’da kayıtlı 108 bin 561 seçmenden oyunun kullananların sayısı 54 bin 937. Bu rakamla Avusturya’da 1 Kasım seçimlerine göre yüzde 17 oranında artış oldu. İngiltere, İsviçre, İtalya, Danimarka ve Bulgaristan gibi ülkelerde kısmen de olsa bir oy artışı yaşandı.Hollanda 252 bin 841 seçmenden sandık başına giden seçmen sayısı 123 bin 454. Hollanda’da kayıtlı seçmenin bir bölümü de Almanya’da oy kullandı.