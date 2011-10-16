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Dünya

5700 kişi ifade verdi MANAMA (A.A) 

16 Ekim 2011 18:02

-5700 kişi ifade verdi MANAMA (A.A) - 16.10.2011 - Bahreyn'de düzenlenen yönetim karşıtı gösterilerle ilgili 5700 kişinin ifadesi alındı. Bahreyn medyasında yer alan habere göre, ülkede düzenlenen protesto gösterilerini ve çatışmaları soruşturan uluslararası heyet, son üç ayda 5 binden fazla görgü tanığı ve mağdur ile görüştü. Bahreyn'in devlet gazetesinde yayımlanan haberde de müfettişlerin, Şubat ayında patlak veren olaylarla ilgili olarak aralarında tutuklular, polis, doktor ve gazetecilerin de olduğu 5700 kişinin ifadesini aldığı belirtildi. Beş üyeli Bahreyn Soruşturma Komisyonu, Temmuz ayında ülke yönetiminin izniyle kurulmuştu.

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