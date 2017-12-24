57 yıllık kız bandosunda erkeklere yer yok

Hüseyin TÜCCAR- Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA Anadolu Kız Lisesi Bandosu, dinleyen ve izleyenleri hayran bırakıyor.

Bursa\'da, eğitimdeki başarısı ile dikkat çeken Anadolu Kız Lisesi\'nin, müzik öğretmeni Ali Yavuz tarafından 1960 yılında kurulan kız bando takımı, 104 kişilik ekibiyle dikkat çekiyor. Bursa\'nın yanı sıra birçok ilde düzenlenen törenlere davet edilen Kız Lisesi Bando Takımı\'ndakilerin en büyük arzusu yurt dışında yapılacak etkinliklere katılmak. Haftanın ders günlerinde öğle arası ve ders sonunda prova yapan bando takımının repertuarında yabancı parça da bulunuyor. Öğrencilerinin, aralarında \'Bursa\'nın ufak tefek taşları\', \'Kızılcıklar oldu mu\', \'Üsküdara gider iken\', \'Memleketim\', \'Harmandalı\' ile \'Espana Cani\' ve \'Kustino Oro\' gibi yabancı şarkıları da seslendirdiğini söyleyen müzik öğretmeni Aygül Çakır, şöyle dedi:

\"Bando takımımızda, alto saksafon, tenor saksafon, trompet, trombon, klarnet, trampet, davul, kornet ve zil gibi çalgılar bulunuyor. Bazı öğrencilerimiz bundandan birkaçını rahatlıkla çalabiliyor. Bozulan çalgıların tamirlerini ben yapıyorum. Sorun büyükse dışarıda onarımını sağlıyoruz.\"

Müzik öğretmeni Aygül Çakır, bando takımındaki öğrencilerin ceketlerinin okul yönetimince, pantolon ve babetlerinin ise öğrenciler tarafından alındığını ekledi.

Bando takımında bulunan 12. sınıf öğrencisi Esra Albayrak bando takımına katılarak övgüzvenini yenileyip sosyal hayata katılım sağladığını, sorumluluk sahibi olduğunu söylerken, Elif Doğru ise böyle bir toplulukta yer almalarının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.



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