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Ekonomi

57 şirkete daha kayyım atandı

Aralarında Kavuklar ve Küçükbay grubuna bağlı şirketlerin de bulunduğu 57 şirket, kooperatif ve meslek birliğine kayyum atandı

29 Kasım 2016 21:34

İzmir Valiliği, yöneticileri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan, aralarında Kavuklar ve Küçükbay grubuna bağlı şirketlerin de bulunduğu 57 şirket, kooperatif ve meslek birliğine kayyım atandığını bildirdi. Kayyım ataması yapılan şirketler arasında Orkide Yağ, Alfemo Mobilya ve Kavuklar Grubu'na bağlı şirketler yer alıyor.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın imzasıyla yayımlanan açıklamada, söz konusu şirketlerin değerlerini kaybetmeden milli ekonomiye yeniden kazandırılmasının amaçlandığı vurgulanarak, kamu ve kurum kuruluşlarından atanan kayyumlara görevleri sırasında kolaylık gösterilmesi istendi.

Kayyum atanan birlik, kooperatif ve şirketler şöyle:

1 İZMİR LFEMO MOBİLYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

2 İZMİR VATPA DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

3 İZMİR YEŞİLDAĞ MAĞAZACILIK DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI VE GIDA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

4 İZMİR YEŞİLDAĞ HAYVANCILIK GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

5 İZMİR LEZİZ TARIM ÜRÜNLERİ GIDA VE HAYVANCILIK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

6 İZMİR SİMYA METAL DEMİR ÇELİK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

7 İZMİR EKİPSAN KALIP VE MAKİNE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

8 İZMİR BATINAK TRANSİT TAŞIMACILIK PETROL VE TURİZM TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

9 İZMİR BATI GRUP PETROL ÜRÜNLERİ NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

10 İZMİR ŞENGEZER PETROL ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET VE TURİZM LİMİTED ŞİRKETİ

 

11 İZMİR ÜNİVERSAL KİMYA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

12 İZMİR ÜNİVERSAL GÖZLÜK SAAT OPTİK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

13 İZMİR AMİTY NETWORK MARKETİNG EV GEREÇLERİ PAZARLAMA TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

14 İZMİR ETB ENDÜSTRİYEL KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

15 İZMİR ÇARŞI YÖNETİM VE ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ

 

16 İZMİR KANAL OTUZBEŞ YAYINCILIK VE İLETİŞİM HİZMETLERİ ANONİM  

 

ŞİRKETİ

 

17 İZMİR EGEDEN TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

18 İZMİR LİMAN GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

 

19 İZMİR ORKİDE YAĞ SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ

 

20 İZMİR KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ İASOB ŞUBESİ

 

21 İZMİR H.A.K BAY GIDA AMBALAJ VE KİMYEVİ MADDELER İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

22 İZMİR PAPİKS PLASTİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

23 İZMİR İTM GAYRİMENKUL YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ

 

24 İZMİR İZMİR İLİ DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİCİLERİ BİRLİĞİ

 

25 İZMİR KÜÇÜKBAY YAĞ VE DETERJAN SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

 

26 İZMİR SALHANE EMLAK YATIRIM VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

27 İZMİR ANADOLU FPD ENERJİ ANONİM ŞİRKETİ

 

28 İZMİR TARKEM TARİHİ KEMERALTI İNŞAAT YATIRIM TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

29 İZMİR TARABYA MİMARLIK VE PEYZAJ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

30 İZMİR REKA BİTKİSEL YAĞLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

31 İZMİR İZMİR KARAÇAM SOLAR ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ

 

32 İZMİR BAYTOM MAKİNA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

33 İZMİR EGE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

34 İZMİR KAVUKLAR AKARYAKIT OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

35 İZMİR KAVUKLAR SİGORTA ARACILIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ

 

36 İZMİR KAVUKLAR AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

37 İZMİR KAVUKLAR OTOMOTİV İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

 

38 İZMİR NOKTA BORNOVA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

39 İZMİR BORNOVA ALTINDAĞ GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YATIRIM İNŞAAT TURİZM GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

40 İZMİR MUŞTULUK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

41 İZMİR EGEM İZMİR ENERJİ BİLİŞİM TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

42 İZMİR FİLİNTA TAŞIMACILIK ANTREPO İŞLETMECİLİĞİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

43 İZMİR KISMET PETROL ENERJİ İNŞAAT MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

44 İZMİR KAVUKLAR AKARYAKIT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - SANAYİ ŞUBESİ

 

45 İZMİR SINIRLI SORUMLU BORNOVA ŞAHİN TEPESİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ

 

46 İZMİR KAVUKLAR AKARYAKIT OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - NALDÖKEN ŞUBESİ

 

47 İZMİR KAVUKLAR AKARYAKIT OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - BORNOVA ŞUBESİ

 

48 İZMİR KAVUKLAR AKARYAKIT OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - EŞREFPAŞA ŞUBESİ

 

49 İZMİR KAVUKLAR AKARYAKIT OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - ŞEMİKLER ŞUBESİ

 

50 İZMİR KAVUKLAR AKARYAKIT OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - KAVUKLAR BETON ŞUBESİ

 

51 İZMİR KAVUKLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ

 

52 İZMİR KVA OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

 

53 İZMİR A FM GAYRİMENKUL YÖNETİMİ VE İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

 

54 İZMİR KAVUKLAR GAYRİMENKUL GELİŞTİRME TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ

 

55 İZMİR MİRA PERAKENDE TEKSTİL GIDA TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

 

56 İZMİR KAVUKLAR AKARYAKIT OTOMOTİV İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ - ALTINDAĞ ŞUBESİ

 

57 İZMİR B2M HEDİYELİK EŞYA VE GIDA PERAKENDE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

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