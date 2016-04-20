T24 LogoT24 Logo
Gündem

57 kilo esrarla yakalanan polis memuru tutuklandı

Polis memurunun, Adana Emniyet Müdürlüğü Hassas Koruma Şube Müdürlüğü'nde görev yaptığı tespit edildi

20 Nisan 2016 20:13

Adana'da, otomobilinde 57 kilo esrarla yakalanan polis memuru tutuklandı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde polis memuru Ali S., yönetimindeki otomobili durdurdu.

Kendisini tanıtıp, meslektaşlarının denetiminden geçmek isteyen Ali S.'nin aracının önünü kesen narkotik ekipleri, gitmesine izin vermedi.

Araçta, yapılan aramada 57 kilo esrar ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Hassas Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu belirlenen Ali S., gözaltına alındı.

Polis memuru, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'Uyuşturucu kaçakçılığı' suçlamasıyla tutuklandı.

ETİKETLER

adana57 kilo esrarpolis memuru yakalandı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Wikipedia erişime açıldı ...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24