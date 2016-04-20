Adana'da, otomobilinde 57 kilo esrarla yakalanan polis memuru tutuklandı.
CNN Türk'te yer alan habere göre, Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, aldıkları ihbar üzerine Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu üzerinde polis memuru Ali S., yönetimindeki otomobili durdurdu.
Kendisini tanıtıp, meslektaşlarının denetiminden geçmek isteyen Ali S.'nin aracının önünü kesen narkotik ekipleri, gitmesine izin vermedi.
Araçta, yapılan aramada 57 kilo esrar ele geçirildi. Adana Emniyet Müdürlüğü Hassas Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu belirlenen Ali S., gözaltına alındı.
Polis memuru, ifadesinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'Uyuşturucu kaçakçılığı' suçlamasıyla tutuklandı.