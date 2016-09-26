57 günlük bebeğin annesi öğretmen serbest bırakıldı

Diyarbakır’da gözaltına alınan 57 günlük bebeğin annesi Gülizar Doğan, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme, Doğan'ın serbest bırakılmasına karar verdi.

Doğan, Eğitim Sen etkinliğine katıldığı için gözaltına alınmış, bebeği Roza’yı günde 3 kez Terörle Mücadele Şubesi’nde (TEM) emzirmişti.

Duvar’ın haberine göre, Diyarbakır’da, dün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Resim Öğretmeni Gülizar Doğan’ın, 57 günlük kızı Roza’nın, günde 3 kez süt emzirilmesi için TEM’e götürüldüğü öğrenildi. Baba Zeynel Doğan, günde 3 kez süt verilmesinin yetmediğini belirterek, mahalledeki 3 komşu kadının bebeğe gönüllü süt anneliği yaptığını söyledi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerince dün düzenlenen operasyonda, Eğitim-Sen Üyesi 30 yaşındaki Gülizar Doğan, ‘Örgüt üyesi olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek’ iddiasıyla gözaltına alındı. Açığa almaları protesto için düzenlenen basın açıklaması nedeniyle gözaltına alındığı belirtilen Doğan’ın 57 günlük kızını iki saatte bir emzirmesi gerektiği belirterek, serbest bırakılması çağrıları yapıldı. Tepkiler üzerine Doğan’a, kızı Roza’yı günde 3 kez Terörle Mücadele Şubesi’nde emzirebileceği bildirildi. Bunun üzerine sinemacı olan baba Zeynel Doğan, günde 3 kez kızını emniyete götürerek emzirtti.

“3 kadın gönüllü süt annesi oldu”

Dün saat 05.30 sıralarında evlerine operasyon yapıldığını belirten baba Zeynel Doğan, “Saat 08.00 sıralarında evden çıktılar. Bizim 57 günlük bir bebeğimiz ve 6 yaşında çocuğumuz var. Eşimin 5 gün gözaltında kalacağı ve avukatla görüştürülmeyeceği söylendi. Ancak, bebeği olduğu için günde 3 kez bebeği emzirmeye götürebileceğimizi söylediler. Ben dünden bu yana bebeği götürüyorum. Bebeği Terörle Mücadele Şubesi’nde bulunan avukat görüşme odasına götürüp, masanın üzerine bırakıyorum, daha sonra çıkıyorum. Sonra da eşim içeri gidip bebeği emziriyor. Emzirme işlemi bittikten sonra Gülizar’ı götürüyorlar. Sonra ben gidip bebeği alıp, çıkıyorum. 3 kez emzirilme bebek için yetmiyor. Bu nedenle çocuğun çok acıktığı saatlerde götürmeye çalışıyoruz. Bunun için ‘günde birkaç kez daha getirebilirsiniz’ dediler. Ancak bebek arabada sallandığı için emzirilen sütü de yolda gelirken kusuyor. Bu olayı duyan mahalledeki 3 komşu kadın, gönüllü olarak süt annesi olup yardımcı olmaya başladı. Şu anda bizi çağırdılar. Gülizar’ın ifadesinin alınacağını söylediler. Sanırım bebek nedeniyle 2’nci günde ifadesini alacaklar” dedi.