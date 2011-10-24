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5.7 büyüklüğünde artçı sarsıntı İSTANBUL (A.A)

24 Ekim 2011 03:38

-5.7 büyüklüğünde artçı sarsıntı  İSTANBUL (A.A) - 23.10.2011 - Van'da saat 23.45'de 5.7 büyüklüğünde artçı sarsıntı meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi verilerine göre saat 23.45'de yaşanan 5.7 büyüklüğündeki deprem ile şu ana kadar meydana gelen artçı sarsıntıların en büyüğü kaydedildi.  Van'da saat 13.41'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki depremin ardından 13.48'de 5.4, 13.56'da 5.5, 14.32'de 5.5, 21.10'da ise 5.0 büyüklüklerinde 4 artçı sarsıntı meydana gelmişti.   Depremin ardından bölgede kaydedilen 2.7'nin üzerindeki artçı sarsıntıların sayısı ise 118'e ulaştı.

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