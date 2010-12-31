57 bin tutukluyu tahliye heyecanı sardı

T24 - Cezaevlerindeki 57 bin 171 tutuklu bugün yürürlüğe giren ve tutukluluk süresini sınırlayan CMK’nın 102. maddesine gözünü dikti. Azami tutukluluk süresini aşan sanıklar tahliye edilebilecek.



Tutukluluk sürelerini sınırlayan CMK’nin 102’nci maddesindeki düzenlemenin bugün yürürlüğe girecek olması Yargıtay’da ve yerel mahkemelerde tahliye telaşına yol açarken, 57 bin 171 tutukluya “otomatik tahliye” umudu doğdu. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



Ergenekon davalarına bakan İstanbul’daki özel yetkili mahkemeler olmak üzere, Ankara’dan Diyarbakır’a kadar tüm mahkemeler tutuklu dosyalarını resen inceleyecek ve azami tutuklama süresinden fazla cezavinde kaldığı hesabını yaptıkları tüm sanıkları tahliye edebilecekler.





Yargıtay inceledi



Hüküm giymeleri halinde, Ergenekon davası sanıklarının da temyiz incelemesini yapacak, terör, mala zarar verme gibi suçları inceleyen Yargıtay 9’uncu Ceza Dairesi, 178 tutuklu dosyasını raftan indirip inceledi. Daire, mala zarar verme suçundan 1 yılı aşkın süredir tutuklu olan ve cezası onansa bile cezaevinden çıkmasına 13 gün kalan bir sanığı önceki gün faksla tahliye etti. Daire, özel yetkili mahkemelerde yargılanan sanıkların azami tutukluluk süresinin 4 yıl mı 10 yıl mı olacağına ilişkin örnek kararı da verecek. Yılın son Yargıtay Ceza Genel Kurulu ve Başkanlar Kurulu’nda da tutuklamada azami süre konusunda istişarede bulunulduğu, Ergenekon sanıklarını da ilgilendiren örgütlü suçlarda tutukluluk süresinin 4 değil 10 yıl hesabının daha doğru olduğu görüşünün ağır bastığı belirtildi. Bağlayıcı bir karar alınmadığından, CMK 102’nci madde ile ilgili hangi hesabın doğru olduğu bugün verilecek örnek kararla belirlenmiş olacak.





Tutukluluk sınırı 4 yıl



Avukat Turgut Kazan düzenlemeyle ilgili, şu değerlendirmeleri yaptı: “Özel yetkili mahkemelerin görev alanına giren belli suçlar için tutuklama süresi konusunda yanlış yapılıyor. Bazı hukukçular, CMK’nin 252/2’nci maddesi uyarınca, bu suçlarda normal sürenin 4, uzatmaların 6 yıl, toplam tutukluluk süresinin 10 yıl olacağını söylüyor. CMK’de öngörülen tutuklama süresi, en çok 2 yıl olduğuna göre, bu sürenin 2 katı 4 yıldır. Ve 102/2’nci maddenin 2’nci cümlesiyle amaçlanan 3 yıllık tavan aşılmış olacağı için, ayrıca bir uzatma yapılamaz. 31 Aralık günüyle birlikte, tutukluluk süresi genel ağır cezalı işlerde en çok 3 yıl, özel yetkili mahkemelerin görev alanına giren belli suçlarda en çok 4 yıldır.”



