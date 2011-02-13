-56 ŞİRKET 50 BİN KİŞİYİ İŞE ALACAK İSTANBUL (A.A) - 13.02.2011 - Ekonomist Dergisinin bu haftaki sayısında yer alan haber araştırmasında, bu yıl 56 şirketin 50 bin kişiyi işe alacağı bildirildi. Araştırmada, Türkiye'nin bugün yaşadığı spesifik süreç nedeniyle özel sektörün hemen hemen tüm alanlarında ''güçlü'' ve ''istekli'' bir yeni istihdam yaratma çabasının göze çarptığı, bu politikanın yeni yatırımlarla ve ara kadroların güçlendirilmesiyle ilgili çalışmaları kapsadığı belirtildi. Büyük şirketlerin işe alımlarda daha etkin olacağı vurgulanan araştırmada, özellikle bu yıl toplu alımlara yeniden başlayan büyük ölçekli şirketlerin, yönetici adayı (MT) ve satış kadroları için alımlara yoğunlaşmasının beklendiği kaydedildi. Uluslararası yatırımların yeniden hız kazanmasıyla yabancı şirketlerin çeşitli kadrolarındaki alımlarını da hızlandırdığı ifade edilen araştırmada, bu yıl işe alımları tetikleyecek önemli bir gelişmenin de şirket birleşmeleri olacağı vurgulandı. Bugüne kadar beklemede kalan çok sayıda şirketin birleşme ve satın alma anlaşmasının sonuçlanmasının söz konusu olacağı belirtilen araştırmada, KOBİ'ler ve üretim sektöründe ise bu yıl toparlanmayla beraber işe alımların gündeme geleceği bildirildi. Araştırmaya katkıda bulunan 56 şirketin yaratacağı istihdamın bu yıl 50 bin kişi civarında olduğu belirtilirken, uzmanların bu rakamın tüm Türkiye genelindeki şirketlerde en az 250-300 bin kişiyi bulacağını söylediği ifade edildi. -EN YOĞUN İŞE ALIM PERAKENDE SEKTÖRÜNDE OLACAK- Özellikle perakende, bankacılık, inşaat, telekomünikasyon, enerji, sağlık (ilaç hariç) ve hızlı tüketim malları sektörlerinde alımların yoğun olmasının beklendiği kaydedilen araştırmada, en yoğun alımın perakende sektöründe olacağı vurgulandı. Perakende sektöründen sonra en çok alımı bankaların yapacağı belirtilen araştırmada, bu yıl bankaların toplamda bine yakın şube açmasının beklendiği ve bu nedenle bankaların yıl içinde 10-15 bin kişiyi işe alacağı tahmininde bulunulduğu ifade edildi. Araştırmada, telekomünikasyondan sonra enerjinin de işgücü piyasasına ağırlığını koymaya başladığı bildirildi.