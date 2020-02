56 gündür açlık grevi yapan HDP Milletvekili Güven'in kızı: Sağlığıyla ilgili kritik eşiği aşmış durumda

TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlediği Zeytin Dalı Harekâtı'na yönelik açıklamaları nedeniyle 31 Ocak'ta tutuklanan Hakların Demokratik Partisi (HDP) Hakkâri Milletvekili ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Leyla Güven'in başlattığı ‘süresiz-dönüşümsüz açlık grevine' grevi eylemi 56. gününe girdi. Güven'in kızı Sabiha Temizkan, annesinin kritik eşiği aştığını ve sağlığıyla ilgili kötü bir gelişme olmasından endişe duyduklarını söyledi.

Temizkan, sık sık görüştüğü annesinin, taleplerinin karşılanmaması halinde açlık grevini sonlandırmayacağını anlatarak, şunları söyledi:



"Her hafta görüşüyorum. Bugün açlık grevinde 56'ncı gününde. En son 31 Aralık pazartesi günü gördüm. Morali yüksekti, genel olarak güçlü görünüyor. Tansiyon, baş ağrısı, uykusuzluk ve halsizlik problemleri var. Sese, kokuya ve ışığa karşı hassasiyet durumu gelişmiş. Sağlığıyla ilgili kritik eşiği aşmış durumda. Her an sağlığında kötü bir gelişme olmasından endişe ediyoruz. Ancak annem talebinin gerçekleşmemesi halinde açlık grevini sonlandırmayacağını söylüyor. Talebi de Abdullah Öcalan ile ailesi ve avukatlarının görüştürülmesi. Annemi, bunun toplumsal barışa katkı sunacağını belirtiyor" dedi. (DHA)