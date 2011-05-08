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Dünya

56. EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASININ RESMİ AÇILIŞI YAPILDI DÜSSELDORF (A.A)

08 Mayıs 2011 01:19

-56. EUROVİSİON ŞARKI YARIŞMASININ RESMİ AÇILIŞI YAPILDI DÜSSELDORF (A.A) - 07.05.2011 - Almanya'nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek olan 56. Eurovision Şarkı Yarışmasının resmi açılışı Düsseldorf Tonhalle'de yapıldı. Düsseldorf Büyükşehir Belediye Başkanı Dirk Elbers'in verdiği resepsiyonla yapılan açılışa, 43 ülkenin temsilcileri, kırmızı halı üzerinden geçerek katıldı. Resepsiyonun verildiği Tonhalle çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı dikkati çekti. Türkiye delegasyonu, resepsiyonda en çok ilgi gören ülkeler arasında yer aldı. Temsilcimiz Yüksek Sadakat, diğer ülke temsilcileriyle müzikleri üzerine bol bol sohbet ederken, Gürcistan delegasyonu Türk grubu öven açıklamalar yaptı. Öte yandan, Yüksek Sadakat'in finallerde giyeceği kostümler de Almanya'ya getirildi. Yüksek Sadakat, kostümlü ilk provasını 9 Mayıs Pazartesi günü yapacak. Ayrıca 2011 Eurovision'a direkt katılan ülkeler Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere ve İspanya'nın temsilcileri bugün ilk provalarını Esprit Arena'da gerçekleştirdiler.

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