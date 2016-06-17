56 çocuklu, 200 torunlu Hamo Ağa'nın 60 torunu karne aldı!

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi Işıklar Mahallesinde yaşayan "Hamo Ağa" lakaplı ve 5 eşinden 56 çocuk, 200 torun sahibi olan 67 yaşındaki Mehmet Arslan, bugün karne alan 60 torununun mutluluğunu paylaştı.

Anadolu Ajansı'ndan Ahmet Kaplan'ın haberine göre, Bismil'deki öğrencilerin çoğunluğunun Arslan soyadını taşıdığı Işıklar İlköğretim Okulu'nda, öğretmenleri tarafından alınan yoklamalarının ardından, öğrenciler karnelerini aldı.

60 öğrenci, bir yandan karne almanın sevincini yaşarken, diğer taraftan mutluluklarına ortak olmak için sabahın erken saatlerinde okul bahçesinde bekleyen, "Hamo Ağa" lakaplı dedelerinin elini öpmek için heyecanla sıraya girdi.

Okul bahçesinde torunlarının karne sevincini paylaşan Arslan, elini öpen torunlarını çikolata ve çeşitli hediyelerle ödüllendirdi.

Hamo Ağa lakaplı Mehmet Arslan 2001 yılında dönemin Diyarbakır Sağlık Müdürü Emirhan Yardan tarafından aile planlaması konusunda özel olarak bilgilendirilmişti. O dönem Hamo Ağa'nın 55 çocuğu ve 46 torunu vardı.

Hamo Ağa ise o dönem şunları söylemişti:

"Sağlık ekipleri köye geldi. Bize o lastikten verdiler ve nasıl kullanılacağını anlattılar. O zaman bir daha çocuk sahibi olmayacağıma dair söz vermiştim. Sözümü tutmak istedim. Ancak, eşlerim kabul etmiyor. Ne kadar olursa olsun biz razıyız dediler. Yapacak bir şeyim yok"

T24'ün notu: Hamo Ağa'nın çocuk ve torunlarının sayısı hakkında medyaya yansıyan haberler arasında birbirini tutmayan ifadeler bulunuyor.