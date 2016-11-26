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Spor

551 gün sonra gelen gol

Hollandalı Wesley Sneijder, derbide gösterdiği performanstan ötürü eleştirilere maruz kalmıştı

26 Kasım 2016 11:49

Galatasaray, TT Arena’da Bursaspor’u 3-1’lik skorla geçerek kötü gidişe 'son' derken, Hollandalı yıldız Wesley Sneijder  5512 gün sonra taraftarı önünde gol sevinci yaşadı.

Spor Toto Süper Lig’de 12. haftanın açılış maçında TT Arena’da Bursaspor’u ağırlayan Galatasaray, rakibini 1-0 geriye düştüğü maçta 3-1’lik skorla geçmeyi başardı.

Taraftarı önünde karşılaşmaya tutuk başlayan sarı-kırmızılılar, 14. dakikada Kubilay Kanatsızkuş’un golüyle geriye düştü. Yasin Öztekin’in 32. dakikada attığı sayıyla soyunma odasına 1-1’lik skorla giden cim-bom, ikinci yarıda Wesley Sneijder’in 40 metreden attığı frikik golüyle hayata döndü. Eren Derdiyok'un sayısı, skoru belirledi.

Bu sonuçla birlikte sahadan 3 puanla ayrılan Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’de Başakşehir ve Fenerbahçe mağlubiyetlerinin ardından rahat bir nefes aldı.

Galatasaray, bu sonuçla birlikte 12. maçının sonunda puanını 23’e yükseltti ve maç fazlasıyla Fenerbahçe’yi geçip Başakşehir ve Beşiktaş’ın ardından üçüncü sıraya çıktı.

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