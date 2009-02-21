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Spor

5500 metrekarelik forma

Avea, 2013 yılına kadar ana sponsorluğunu üstlendiği Fenerbahçe için dünyanın en büyük formasını tasarlattı ve üretti.

21 Şubat 2009 02:00


Avea, 2013 yılına kadar ana sponsorluğunu üstlendiği Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Takımı için dünyanın en büyük formasını tasarlattı ve üretti.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu’nda düzenlenen sponsorluk anlaşması imza töreninde tüm sahayı kaplayan dev forma büyük bir görsel şölen yaşattı.

Göğsünde ana sponsor Avea, kolunda ise Türk Telekom logosunun yer aldığı forma, 25 kişilik bir ekip tarafından 10 gün süren yoğun bir çalışma sonucunda üretildi. Fenerbahçe formasının ölçülerine ve görselliğine bağlı kalınarak büyütülen 1 ton 50 kilo ağırlığındaki dev forma, Guiness Rekorlar Kitabı’na girmeye aday.

Rakamlarla dev Fenerbahçe forması:

• 70 metre yüksekliğinde
• 78 metre uzunluğunda
• 5500 metrekare alana sahip
• 1 ton 50 kilo ağırlığında
• Yapımında 25 kişi çalıştı

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