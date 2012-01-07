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550 polisle uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 550 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda aralarında 9 aylık hamile bir kadının da bulunduğu 57 kişi gözaltı

07 Ocak 2012 02:00


T24 - Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 550 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda aralarında 9 aylık hamile bir kadının da bulunduğu 57 kişi gözaltına alındı.

  
Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlar Büro Amirliği ekipleri, kentte ''torbacı''diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik istihbarat ve teknik çalışma başlattı.

Anadolu Haber Ajansı'nın haberine göre; Ekipler, 6 aylık çalışmanın ardından merkez Yüreğir ilçesindeki Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yapılan 60 adresi tespit etti. Operasyonun yapılacağı adreslerin çok olması nedeniyle KOM Şube Müdürlüğü, Asayiş, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat Şube müdürlüklerinden takviye personel aldı.

Çeşitli şubelerde görevli 550 polis, özel hareket ekipleri ve polis helikopterinin eşliğinde mahalledeki evlere operasyon düzenledi. Bazı zanlılar, polisin geldiğini görünce uyuşturucu paketlerini sobada yakmaya çalışırken suçüstü yakalandı. Ekipler, ateşi söndürerek küllerin içinden uyuşturucu paketlerinden arta kalanı kurtardı.

Baskının düzenlendiği her evde eğitimli polis köpeklerinin yardımıyla arama gerçekleştirildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü bünyesinden de takviye polis köpeği getirildiği belirtildi.

Aramalar sırasında 9 aylık hamile Nurcan E'nin evinden, gizlenmiş halde satışa hazır 35 paket uyuşturucu madde ele geçirildi. Nurcan E, bir hafta içinde doğum yapacağını belirterek, kendisinin uyuşturucuyla ilgisinin bulunmadığını iddia etti. Zanlı, kendini görüntülemeye çalışan gazetecilere de ''Çekin çekin, 'hamile haliyle uyuşturucu satıyordu' diyerek tepki gösterdi.

Bu arada, bir zanlının da polis baskını sırasında 2 aylık bebeğinin üzerindeki giysinin içine uyuşturucu saklamaya çalıştığı belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 17'si kadın 57 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında otobüslerle Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Zanlılardan ele geçirilen kesin uyuşturucu madde miktarının tespiti için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



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