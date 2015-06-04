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550 muhtara 'AK Parti'ye oy vermeyenleri tespit edin' mektubu iddiası

CHP’li Kenan Bıyık: Herkes menfaatleriyle baskı altına alınmış durumda

04 Haziran 2015 12:06

Seçimlere günler kala CHP’nin Rize milletvekili adayı Kenan Bıyık çarpıcı bir iddiada bulundu. Bıyık, Rize’de muhtarlardan AKP dışındaki partilere oy veren isimlerin listesinin oluşturulması ve bu listenin AKP teşkilatlarına iletilmesinin istendiğini iddia etti.

 

Mektup gönderildi

 

Taraf gazetesinin haberine göre, Rize’de gazetecilerle bir araya gelen Bıyık ildeki 550 muhtara AKP dışındaki partilere oy veren isimlerin listesinin oluşturulması için mektup gönderildiğini öne sürdü. Durumu “skandal” olarak değerlendiren Bıyık, “AKP’li olmayan seçmene büyük baskı var. AKP il başkanı muhtarlara AKP’ye oy vermeyenleri bize bildirin diye mektup gönderdi. İnsanları çocuklarının işleriyle tehdit ediyorlar. Burada sivil toplum kuruluşları konuşamaz medya konuşamaz. Herkes maddi menfaatleriyle baskı altına alınmış durumda çünkü “ dedi.

 

MHP’li adaydan doğrulama

 

Muhtarlar ise konuyla ilişkin konuşmak istemedi. MHP Rize milletvekili adayı Cem Kazmaz’da muhtarlara liste olayının doğru olduğunu iddia etti. Meselenin muhtaralara gönderilen mektupla bitmediğini belirten Kazmaz, “Buradaki AKP mitingine okullardan öğrencileri, fabrikalardan işçileri zorla toplayıp getiriyorlar. Geçen gün öğretmen açıklama yapmış yoklamayı miting alanında alacağım diye.” İfadelerini kullandı.

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