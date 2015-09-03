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550 milletvekilli TBMM'deki elektronik oylamadan 556 oy çıktı

Meclis'te bazı milletvekillerinin hem pusulayla hem elektronik oy kullandığı iddia edildi

03 Eylül 2015 20:48

Seçim hükümetinin 'bağımsız' bakanlarının yemin etmesi beklenen TBMM'de bu bakanlara ilişkin oylamada CHP, MHP ve HDP'nin olumsuz oy kullanması üzerine yemin töreni yapılamadı. Bunun üzerine gidilen elektronik oylamada ise 550 vekili olduğu parlamentodan 556 oy çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü olağanüstü oturumunda seçim hükümetinin bağımsız üyelerinin yemin etmesi beklenirken, üç muhalefet partisinin bu bakanların 'bağımsız olmadığı' yönünde oy kullanması krize neden olmuş, oturumu yöneten TBMM Başkanvekili Koray Aydın, bileşime ara vermişti.
Verilen aranın ardından Başkanvekili Koray Aydın, içeride katip üyeler arasında görüş ayrılığı yaşandığını belirterek oymayı elektronik olarak tekrarlayacağını açıkladı. AKP milletvekilleri bu duruma itiraz etse de elektronik oylamaya geçildi ve bu kez de yeni bir kriz baş gösterdi.

Yapılan elektronik oylamanın ardından 556 oy çıktığı açıklandı. 550 üyeli Meclis'te 556 oy çıkması üzerine TBMM Başkan Vekili Koray Aydın partilerin grup başkan vekilleriyle toplantı yapmak üzere oturuma bir kez daha ara verdi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre, oyların fazla çıkması, milletvekillerinin hem elektronik yolla hem de pusula yoluyla oy kullanmalarından kaynaklandı.

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