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55 yaşındaki kadının organları 5 kişiye nakledildi

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde beyin ölümü gerçekleşen 55 yaşındaki Meryem Karaca'nın 2 böbreği, karaciğeri ve kornealarını 5 hastaya nakledildi

08 Kasım 2017 20:57

ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde beyin ölümü gerçekleşen 55 yaşındaki Meryem Karaca\'nın 2 böbreği, karaciğeri ve kornealarını 5 hastaya nakledildi.
Afyonkarahisar\'da 10 gün önce beyin kanaması geçirip, sevk edildiği ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde tedaviye alınan Meryem Karaca\'nın beyin ölümü gerçekleşince yakınları, organlarının bağışlanmasına karar verdi. Karaca\'nın organları, yapılan ameliyatla alındı. Meryem Karaca\'nın 2 böbreği Ankara\'da 2 ayrı hastaya, karaciğeri İstanbul\'da bir hastaya, kornealar da ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi\'nde 2 hastaya nakledildi.
ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Başar Sırmagül, ölen Meryem Karaca\'nın eşi Hüseyin Karaca ile çocuklarına, alınan organların nakil bekleyen hastalara umut olduğunu söyledi. Başhekim Sırmagül, Karaca ailesinin verdiği organ bağışı izninin yüce bir hareket olduğunu ve beyin ölümü gerçekleşen hastaların yakınlarının aynı duyarlılığı göstermesi gerektiğini ifade etti.

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