-5,5 MİLYON KİŞİYE "UYARI MEKTUBU" ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılması için adeta seferberlik ilan etti. 5,5 milyon kişiye uyarı mektubu gönderecek olan Maliye, Bakan Şimşek'in de katılacağı çok sayıda etkinlikle vatandaşları yeniden yapılandırma konusunda bilgilendirecek. Edinilen bilgiye göre, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunun tanıtımı amacıyla 12 değişik etkinlik gerçekleştirilecek. İlk aşamada uygulamaya ilişkin ikincil mevzuat yayımlanacak. Daha sonra da Kanunun getirdiği imkanların neler olduğunu ve nasıl başvuruda bulunulacağını anlatan milyonlarca broşür hazırlanarak, mükelleflerin kullanımına sunulacak. -2 AYRI MEKTUP- Bu kapsamda 5,5 milyon dolayında mükellefe de önümüzdeki hafta başında birer mektup gönderilecek. Gelir İdaresi Başkanlığı, öncelikle mektup yollanacak borçlu mükelleflerin tespitine dönük bir çalışma yaptı. Bunun için de Kanunda öngörüldüğü şekilde 120 liranın altındaki alacakların silinmesine dönük bir yazılım programı hazırlandı ve binlerce cezaya yönelik silme işlemine geçildi. Bu işlemin de yarın akşama kadar tamamlanacağı bildirildi. Bu çalışmaya paralel 120 liranın üzerindeki borçlular listesini de oluşturan Gelir İdaresi, kapsama yüz binlerce vergi borçlusunun yanı sıra, 4 milyon trafik ceza tutanağının da girdiğini belirledi. Bir kişinin birden fazla trafik cezası bulunduğuna dikkati çeken yetkililer, trafik cezası olan kişi sayısının 1,5 milyon dolayında olduğunu bildirdi. Gelir İdaresi, yeniden yapılandırma için 2 ayrı tipte mektup hazırladı. Bunların ilki vergi borçlusu kişi ve kuruluşlar ile trafik cezası bulunan vatandaşlara gönderilecek. Bu mektuplarda, herkesin borç tutarı tek tek yer alacak. Gelir İdaresi Bilgi İşlem Merkezi, elektronik ortamda her mükellefin borcunu kendi mektubuna işleyecek. Bu mektuplar, daha sonra vatandaşların bulundukları illerin Vergi Dairesi Başkanlığı ve Defterdarlıklara gönderilecek. Burada borç rakamları bir kez daha kontrol edildikten sonra da uyarı mektupları vatandaşa yollanacak. -İŞTE BORÇLULARIN MEKTUBU- Borçlulara yollanacak mektup özetle şöyle: ''Değerli mükellefimiz, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle İlgili Kanun, 25 Şubat 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu Kanun ile mükelleflerimize kaçırılmaması gereken pek çok imkan sağlanmıştır. Bunlardan en önemlisi borçlu mükelleflere getirilen ve borçların yeniden yapılandırılmasına imkan veren düzenlemedir. Buna göre, başvurmanız halinde 31 Aralık 2010 tarihi öncesi borçlarınız yeniden yapılandırılacaktır. İsterseniz yapılandırılmış borcunuzu 36 ayda 18 taksitte ödeyebilirsiniz. Yapılandırmaya müracaat edilmesi ve taksitlerin düzenli ödenmesi halinde herhangi bir haciz işlemi ile karşılaşmayacaksınız. Böylece iş ve işlemlerinizi vergi borcu problemi olmadan yürütebileceksiniz. Yapılandırma Kanunundan yararlanmanız halinde bu borcunuzdan dolayı ihalelere girmekten men edilmeyeceksiniz. Ayrıca yapılandırma sırasında herhangi bir teminat istenilmeyecektir. Yapılandırmadan yararlanılması halinde varsa vergi ziyaı cezalarınız silinecek, hesaplanan gecikme faizi ve zamları yerine ilgili dönemlerde geçerli olan TEFE/TÜFE aylık değişim oranları uygulanacaktır. Bu şekilde hesaplanan borcunuzu peşin ödeyebileceğiniz gibi ikişer aylık dönemler itibariyle 6, 9, 12 ve 18 eşit taksitte de ödeyebilirsiniz. Taksit ödeme seçeneğini tercih ettiğinizde borcunuza, 6 eşit taksit (12 ay) için yüzde 5, 9 eşit taksit (18 ay) için yüzde 7, 12 eşit taksit (24 ay) için yüzde 10, 18 eşit taksit (36 ay) için yüzde 15 ilave edilecektir. Yapılandırılan borçların peşin veya taksitli olarak kredi kartıyla da ödenmesi mümkündür. Kayıtlarımızda yapılan araştırmalara göre, Müdürlüğümüze anılan Kanun kapsamına giren ........ TL tutarında borcunuz bulunmaktadır. 6111 sayılı Kanundan yararlanmak istemeniz halinde vergi dairemize başvurmanız gerekmektedir. 6111 sayılı Kanundan yararlanmak üzere başvuruda bulunmayan mükelleflerimizin borçları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilecektir. Birikmiş borçların tasfiyesine yönelik büyük bir imkan sunan ve mükellef lehine pek çok uygulama getiren söz konusu düzenlemeden faydalanmanız menfaatinize olacaktır. Kanunun getirdiği bu imkanlardan yararlanmak için son başvuru süresinin 2 Mayıs 2011 tarihi mesai saati bitimi olduğunu hatırlatır, iyi günler dileriz.'' -İKİNCİ MEKTUP HERKESE- Borcu bulunsun, bulunmasın yaklaşık 4 milyon vergi mükellefine gönderilecek ikinci mektupta ise Kanunun matrah artırımı ve defter kayıtlarıyla ilgili hükümleri hatırlatılıyor. Bu mektupta da özetle şu görüşlere yer veriliyor: ''Bu kanun ile mükelleflerimize kaçırılmaması gereken pek çok imkan sağlanmıştır. Bunlardan en önemlisi borçlu mükelleflere getirilen düzenlemedir. Kanunla getirilen bir diğer imkan ise 2006-2009 dönemlerine ilişkin olarak yıllık gelir, kurumlar, stopaj ve katma değer vergileri için matrah ve vergi artırımı düzenlemesidir. Buna göre söz konusu dönemlerin tamamında veya istenilen herhangi bir dönemde Kanunda yer alan oran ve tutarlarda matrah ve vergi artırımı yapılması mümkündür. Matrah ve vergi artırımı yapılan vergi türleri için artırım dönemleri vergi incelemesine tabi tutulmayacaktır. Ayrıca halen devam eden incelemelerle ilgili olarak da matrah ve vergi artırımından faydalanılması belli şartlar dahilinde mümkün olacaktır. Bir diğer imkan ise defter kayıtları ile işletmenin gerçek durumunun uyumlu hale getirilmesine izin verilmesidir. Buna göre işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda yer almayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşlar, Kanunda belirtilen şartlar yerine getirilerek kayıt altına alınabilecektir. Ayrıca işletme kayıtlarında yer aldığı halde işletmede bulunmayan emtia, kasa mevcudu ve ortaklardan alacaklar gerekli şartlar yerine getirilmek koşuluyla kayıtlardan çıkartılabilecektir. Söz konusu Kanuni düzenlemeden faydalanmanız menfaatinize olacaktır.'' -BAKAN DA, AVM'LERDE VATANDAŞI BİLGİLENDİRECEK- Tanıtım çerçevesinde hemen hemen bütün illerde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezlerinde de tanıtım ve bilgilendirme standları açılacak. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de, Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyük illerde bu standlarda vatandaşın yeniden yapılandırmaya dönük sorularını yanıtlayacak, tanıtım broşürleri dağıtacak. Etkinlikler kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı, belediyeler ile ilgili hükümlerin uygulanmasında da gerekli katkıyı sağlayacak. Bu çerçevede Türkiye Belediyeler Birliği aracılığıyla gerekli tanıtım ve bilgilendirme yapılacak. -DİĞER ETKİNLİKLER- Bu arada diğer etkinlikler kapsamında Kanunla ilgili başvurularda kullanılacak formlar da hazırlanıyor. Elektronik ortamda matrah artırımı için gerekli yazılımlar da tamamlanıyor. Yapılandırmaya dönük her türlü belge ve broşürün Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde de yayımlanması planlanırken, Kanunun tanıtımı amacıyla düzenlenecek panel, konferans, seminer gibi toplantılara üst düzey yetkililer katılacak. TOBB, TÜRMOB, TESK, Türkiye Barolar Birliği gibi meslek kuruluşları aracılığıyla gerçekleştirilecek toplantılarda da, yeniden yapılandırma konusunda üyelere bilgi verilecek. Yetkililer, medyanın Kanunun tanıtımı amacıyla yaptığı programlara da katılacak. Vergi İletişim Merkezi de, mükelleflerin konu ile ilgili sorularını yanıtlayacak.