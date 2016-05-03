5,5 milyon euroluk sahte para ele geçirildi



Federal Emniyet Teşkilatı'nın (BKA) Wiesbaden'da yaptığı açıklamaya göre Almanya'da sahte para ile dolandırıcılık geçen yıl ani bir artış gösterdi. 2015 yılı içinde 86 bin 500 suç olayı tespit edilirken bu sayının bir önceki yıla göre yüzde 42 oranında daha fazla olduğu kaydedildi. Alman polisi 2015 yılında 112 bin banknota el koyarken bu paranın nominal değerinin 5,5 milyon euroya denk olduğu bildirildi.

BKA'nın yaptığı açıklamaya göre sahtecilik en çok 50 euroluk banknotlarda yapılıyor. Polisin el koyduğu sahte paraların hemen hemen yarısını 50 euroluk banknotlar oluşturuyor. Sahte paraların yüzde 37'lik kısmı ise 20 euroluk banknotlardan oluşuyor. Dolayısıyla vatandaşların alışveriş sırasında 50 ve 20 euroluk banknotları alırken özellikle dikkat etmesi gerekiyor.

BKA'dan yapılan açıklamada "Vaka sayısının yeniden artmasına karşın sahte parayla karşılaşılması ihtimali piyasada dolaşımda olan banknotların hacmi düşünüldüğünde çok küçüktür" denildi. Geçen yıl tespit edilen suç olaylarının büyük kısmını euro sahteciliği oluşturuyor, bunu Amerikan Doları'nda yapılan sahtecilik izliyor.

Soruşturma makamlarına göre sahte para ile dolandırıcılıkta internetteki yasadışı ticaret platformları önemli rol oynuyor. İnternet üzerinden manüel olarak kurulan özel bağlantılar üzerinden hologramlar ve para örnekleri paylaşılıyor.

2015 yılında el konan sahte madeni paralarda ise yüzde 25 oranında bir düşüş kaydedildi. 38 bin 823 sahte madeni para ele geçirilirken bunların yüzde 80'ini 2 euroluk madeni paralar oluşturuyor.