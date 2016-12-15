55 gündür kayıp olan Müjgan Ekin dosyasında yeni görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır’dan 24 Ekim akşamı otobüsle Ankara’ya gelen Müjgan Ekin, arkadaşının evine gitmek üzere bindiği taksiden indikten sonra kendini polis olarak tanıtan kişilerce gözaltına alınan Özgür Gün TV programcısı ve Sur Belediye Meclis Üyesi Müjgan Ekin’den 55 gündür haber alınamıyor. Ekin ailesinin isteği üzerine kontrol edilen MOBESE kayıtlarında, Ekin’in takip eden polislerin yüzlerinin net bir şekilde görüldüğü ortaya çıktı.

Baba Esat Ekin, ‘güvercin kanatlım’ dediği kızının bulunması için BM Kayıplarla ilgili Çalışma Grubu’na başvuracağını söylerek “MOBESE kameralarında görünüyor. Her şey net. 50 gündür kızımın elinden sevgisini ve umudunu almaya çalışıyorlar. 50 gündür işkence yapıyorlar çocuğuma ve ben çaresizce bekliyorum” demişti.

"Takip eden polislerin yüzleri net bir şekilde görülüyor"

Cumhuriyet'te yer alan ahabere göre, 24 Ekim'den tarihten itibaren kayıp olan Müjgan Ekin ile ilgili açılan soruşturma kapsamında tanık olarak ifade veren taksi şoförleri Ekin’i kendilerini polis olarak tanıtan kişilerin takip ettiğini belirtti. Ekin ailesinin avukatı Mesut Özer'in geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunduğu dilekçeyle dosyadaki diğer görüntüleri istedi. Özer’e verilen görüntülerde Ekin’in takip eden polislerin yüzlerinin net bir şekilde görüldüğü ortaya çıktı. Görüntülerde Müjgan Ekin önce Batıkent metrosu merdivenlerinde görünüyor. Ardından Ekin’i takip eden 2 kişi kayıtlara giriyor. Metro çıkışında yer alan alışveriş merkezi ara koridorunda güvenlik kamerasının görüş açısına giren Ekin’in hemen ardından bu defa polislerden biri telefonla konuşarak takibe devam ediyor.

Takip 4 araçla gerçekleşmiş

Aynı alışveriş merkezinin çıkışındaki güvenlik kameralarında görünen Ekin’i telefonla konuşarak takip eden kişi izlemeye devam ediyor. Arkasından takip eden 2. kişi de kadraja giriyor. Tanık sıfatıyla ifade veren taksi şoförünün ifadesinde belirttiği gümüş renkli araç bu sırada MOBESE görüntülerinde park etmiş bir şekilde beklerken görülüyor. Bu aracın hareketlenmesinin ardından gümüş renkli aracın beklediği yerde bu defa da tanık ifadelerinde geçen siyah renkli araç beklemeye başlıyor. Siyah ve gümüş renkli araç 2 kez daha nöbet değişimi yapıyor ancak bu defa karşı şeritte kırmızı ve beyaz renkli olmak üzere 2 araç daha park etmiş şekilde izleme işlemine katılıyor.



Görüntüler bilirkişiye yollansın

Siyah renkli araç MOBESE kamerasının görüş açısından çıktıktan sonra nöbeti devralan gümüş renkli araç hareketleniyor. Bu sırada Müjgan Ekin’i metroda telefonla konuşarak takip eden kişi bekleyen gümüş renkli aracın önünden geçerek karşı şeritte bekleyen beyaz renkli araca biniyor. Ardından Müjgan Ekin’in bindiği taksi kamera kayıtlarına giriyor. Takip eden kişilerden diğeri de taksinin arkasından gümüş renkli araca biniyor ve taksiyi izleme işlemi başlıyor. Ardından siyah renkli aracın da peşlerinden gittiği görülüyor. Görüntülerin izlenmesinin ardından Ekin ailesi avukatı Mesut Özer dün savcılığa soruşturmanın genişletilmesi istemli bir dilekçe daha sunarak, görüntülerde 4 şüpheli araç bulunduğunu belirtti. Görüntü detaylarının anlatıldığı dilekçede, her 3 kamera görüntüsünün bilirkişiye ulaştırılarak, kamerada görünen 4 aracın plakalarının ve araçta bulunan şahısların tespit edilmesi talep edildi.



