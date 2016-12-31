"55 bin polise 'uyuyan hücre' incelemesi; Cumhurbaşkanlığı'ndaki korumalar tayin edildi"

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un çevik kuvvet polisi tarafından öldürülmesinden sonra İçişleri Bakanlığı'nca yeni adımlar atıldığı öğrenildi. Kulislere yansıyan bilgilere göre, 55 bin polise "uyuyan hücre" incelemesi başlatıldığı belirtildi. Öte yandan Milliyet yazarı Tolga Şardan, suikastçı polis Mevlüt Mert Altıntaş ile aynı dönemde polisliğe başlayan memurlar hakkında harekete geçildiğini belirterek "Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi, bünyesinde görev yapan ve katil Altıntaş’la aynı dönemde polisliğe başlayan korumaların tayinlerini çıkardı" ifadesini kullandı.

Tolga Şardan'ın Milliyet gazetesinin bugünkü (31 Aralık 2016) nüshasında yayımlanan '55 bin polise “uyuyan hücre” incelemesi' başlıklı yazısı şöyle:

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov’un, polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesiyle ilgili adli soruşturma devam ediyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada önemli mesafe alındı.

Katil Altıntaş’ın FETÖ bağlantılarıyla ilgili bulgular, suikastın perde arkasında neler olabileceği konusunda ciddi ipuçlarına ulaşılmasını sağlayacak.

Türkiye ile Rusya arasındaki diplomatik ilişkilerin düzelmesi sürecinde yaşanan suikastın, halen aktif görevde olan “sıradan” bir polis memuru tarafından gerçekleştirilmesi büyük yankı uyandırdı.

Bu durum, 15 Temmuz’daki darbe girişiminin önlenmesi ve sonrasında başlayan adli soruşturmalar sürecinde büyük yararlılıklar gösteren emniyet teşkilatında da büyük şok yarattı.

Henüz 2,5 yıllık polis olan Altıntaş’ın, 2012’de polis okuluna girmesiyle birlikte değişmeye başlayan yaşam çizgisi, 24 yaşındaki sakin ve içine kapanık olan bir genci FETÖ’ye yakınlaşma ve ardından FETÖ adına silahlı eylem yapma noktasına getirdi.

Katilin geçmişinde yapılan araştırmalar “uyuyan hücre” olarak nitelenmesine yol açarken, hemen ardından Altıntaş benzeri polislerin olup olmadığının tartışılmaya başlanması, Emniyet Genel Müdürlüğü’nü harekete geçirdi.

Cinayetin “tüm yönleriyle aydınlatılacağı” yönünde Rusya’ya söz verilmesiyle birlikte, emniyet teşkilatında “başka uyuyan hücre / eleman” olup olmadığı araştırılmaya başlandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, benzer bir olayın yaşanmasını önlemek amacıyla personelini incelemeye aldı.

55 bin polis mercek altında

FETÖ’nün en güçlü olduğu dönem olarak nitelenen, 2008’den itibaren 2014’e kadar geçen 6 yılda emniyet teşkilatına alınarak görev verilen 55 bin polisle ilgili “yeniden inceleme” işlemi başlatıldı.

İnceleme için Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı görevlendirildi.

İstihbarat Daresi, belirlenen dönem içinde teşkilat mensubu olan yaklaşık 140 bin polisten ilk aşamada 55 bini hakkında İKK (İstihbarata Karşı Koyma) uygulaması yapacak.

Personel Dairesi Başkanlığı’ndaki tüm özlük dosyaları, İstihbarat Dairesine aktarıldı.

İstihbarat Dairesi’nde oluşturulan özel bir çalışma ekibi, bu özlük dosyalarını inceleyip 55 bin polis hakkında tek tek rapor hazırlayacak.

Polislerle ilgili yapılacak çalışmalarda, polislerin polis okulu öncesinde aldıkları eğitimler sırasında gittikleri okullar, hangi dersanelere gittikleri, hangi evlerde kaldıkları, varsa ev arkadaşlarının kim ya da kimler olduğu, aileleri ve yakın çevreleri, kimlerle bağlantılarının olduğu, telefon kayıtları, telefonlarla kimlerle görüştükleri ayrıntılı biçimde araştırılacak.

Bu araştırmalar, daha sonra 140 bin kişiye yönelik yaygınlaşacak.

İlk aşamada haklarında FETÖ araştırması yapılacak 55 bin polis, FETÖ’nün güçlü olduğu ve usulsüz sınav organizasyonları yaptığı polis okullarından mezun olan polisler.

Tespitler sonucunda hazırlanacak raporlar, emniyet yönetimi tarafından ele alınıp değerlendirilecek.

Saray’dan korumalar tayin edildi

Bu arada, aynı olayla ilgili bir başka gelişme daha yaşandı.

FETÖ’yle bağlantılı bir polisin hem de görevdeyken böylesine büyük ve organize bir silahlı saldırı gerçekleştirmesi, Cumhurbaşkanlığı’nı da harekete geçirdi.

Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi, bünyesinde görev yapan ve katil Altıntaş’la aynı dönemde polisliğe başlayan korumaların tayinlerini çıkardı.

Korumalar, Ankara Emniyet Müdürlüğü kadrosuna tayin edildi.

Bu gelişmeler, emniyet içinde FETÖ’yle mücadeleye yeni yılda da devam edileceğinin ilk sinyalleri oldu.

(DAHA MUTLU, SAĞLIKLI VE BARIŞ DOLU BİR YIL GEÇİRMENİZ DİLEĞİYLE...)