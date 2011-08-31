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Spor

55 bin kişi basket toplarını havaya attı PANEVEZYS (A.A)

31 Ağustos 2011 01:14

-55 bin kişi basket toplarını havaya attı PANEVEZYS (A.A) - 30.08.2011 - Litvanya'da yarın başlayacak 2011 Avrupa Basketbol Şampiyonası Finalleri'nin açılış töreni, başkent Vilnius'da yapıldı.  Açılış seremonisine Litvanya Başbakanı Andrius Kubilius, Vilnius Belediye Başkanı Arturas Zoukas, FIBA Avrupa Genel Sekreteri Nar Zanolin ve Litvanya'nın basketbol yıldızlarından Linas Kleiza da katıldı. Kurdele kesiminin yapılmasının ardından 6 farklı şehirde toplam 55 bin kişi ellerindeki basketbol toplarını havaya atarak, yeni bir dünya rekoruna imza attılar. Şampiyonanın yapılacağı şehirlerden Klaipeda'da 8 bin 300, Alytus'ta 6 bin, Siauliai'de 7 bin 250, Türkiye'nin grup maçlarını yapacağı Panevezys kentinde 7 bin 600, Kaunas'ta 11 bin ve Vilnius'ta 15 bin olmak üzere toplam 55 bin 150 kişinin, yaklaşık 5 dakika boyunca ellerindeki topları havaya atarak, bu alanda dünya rekoru kırdığı bildirildi. FIBA Avrupa Başkanı Olafur Rafnsson da ülkenin her yerinde bu organizasyona katılan ve destek verenlere teşekkür etti. Rekorun resmiyet kazanması için Guinness Rekorları yetkililerinin yapacağı açıklama beklenirken, bundan önceki rekorun 30 bin kişiyle yapılan organizasyonla Polonya'ya ait olduğu kaydedildi.

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