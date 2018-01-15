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5.5 aylık bebeğin şüpheli ölümü

Bülent TATOĞULLARI- Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde anne ve babası tarafından dün gece hastaneye getirilen ve vücudunda darp izine rastlanan 5

15 Ocak 2018 19:06

Bülent TATOĞULLARI- Mithat ABAKAN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde anne ve babası tarafından dün gece hastaneye getirilen ve vücudunda darp izine rastlanan 5.5 aylık Hadi bebek öldü. Olayla ilgili bebeğin anne ve babası gözaltına alındı.
Manavgat\'ta yaklaşık 1.5 ay önce boşanan ve birlikte yaşamayı sürdüren baba A.A. ile anne N.Ç., rahatsızlanan bebekleri Hadi A.\'yı dün akşam Manavgat Devlet Hastanesi\'ne getirdi. Acil serviste yapılan muayenesinde vücudunun iki ayrı noktasında darp izine rastlanan bebek, sabaha karşı yaşamını yitirdi. Savcının incelemesinin ardından Hadi A.\'nın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi.
Olayın ardından polis, anne ve babayı gözaltına aldı. Baba A.A.\'nın ifadesinde alkollüyken bebeği düşürdüğünü ve N.Ç.\'ye haber verdikten sonra hastaneye götürdüklerini söylediği belirtildi. Anne N.Ç. ifadesinin ardından serbest bırakılırken, A.A.\'nın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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