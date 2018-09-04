54'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için geri sayım başladı

Erol Küçükbakırcı: \"Cumhurbaşkanımızın adına yakışır bir TUR\'u daha düzenlemenin kıvancını yaşıyoruz\"

9-14 Ekim tarihlerinde ve World kapsamında ikincisi koşulacak TUR\'un bu yılki startı Konya\'dan verilecek

İSTANBUL,(DHA) -

54\'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için hazırlıklar artık son aşamaya geldi. Bu yıl World Tur kapsamında ikincisi koşulacak Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR OF TURKEY 2018) hakkında bilgi veren Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, yaptığı açıklamada, \"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın adına yakışan bir TUR\'u daha gerçekleştirebilmiş olmanın kıvancını yaşıyoruz\" dedi.

STAR KONYA\'DAN VERİLECEK

Küçükbakırcı, 9-14 Ekim tarihlerinde 54\'üncüsü düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun güzergahında da değişikliğe gidildiğini söyledi. Küçükbakırcı, dünya turu seviyesindeki yarışın startının ilk kez Konya\'dan verileceğini açıkladı.

Konya\'nın bisiklet sporundaki önemine işaret eden Küçükbakırcı, \"Konya aynı zamanda bir bisiklet kentidir. Aynı zamanda Türk Milli Takımı\'na en çok bisikletçi yetiştiren bir kent olmanın gururunu yaşamaktadır. 485 kilometre bisiklet yoluna sahip Konya, New York\'tan sonra en fazla bisiklet yoluna sahip bir kentimizdir. Bu yıl Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu ilk kez Konya\'dan start alacak\" diye konuştu.

İKİ ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİK

Küçükbakırcı, etaplarda yapılan ikinci önemli değişikliğin de turun Bursa\'dan geçmesi olduğunu belirtti. Turda dünyanın en seçkin bisikletçilerinin geleceği müjdesini veren Başkan Küçükbakırcı, \"Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'na yine sporcularımız Milli Takım adı altında koşacak\" şeklinde konuştu.

Küçükbakırcı, bu sene world tur kapsamında koşulacak ve 6 etaptan oluşacak 54\'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun etaplarını şöyle açıkladı

1. etap: Konya-Konya

2. etap: Alanya - Antalya (İlk defa Alanya\'dan Manavgat-Side\'ye girilecek oradan Belek ve Expo kavşağından yola çıkılıp devam edilecek. Konyaaltı\'nda sonlandırılacak)

3. etap: Fethiye-Marmaris

4. etap: Marmaris-Selçuk (Meryem Ana)

5. etap: Selçuk-Manisa

6. etap: Bursa-İstanbul

