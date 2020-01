541 akademisyen ve sanatçıdan açlık grevi bildirisi

Kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın işlerine geri dönmek için yaptığı açlık grevinin 69'uncu gününde 541 akademisyen, yazar, aydın ve sanatçı eylemcilere destek açıklaması yaptı.

Gazete DuvaR’da yer alan habere göre, imzacılar “OHAL ve KHK’lere karşı yapılan bütün demokratik eylemler meşrudur, haklı bir talebi dile getirmektedir. Bizler bu eylem ve etkinlikleri destekliyor ve bu taleplerin yükseltilmesinde taraf olduğumuzu bildiriyoruz” açıklaması yaptı.

Yurt dışındaki akademisyenlerin de imzacısı olduğu açıklamada Gülmen’in ve Özakça’nın eyleminin meşru olduğu belirtildi. Açıklamanın bir bölümü şu şekilde:

“Açlık grevini bugün bitirseniz dahi sizin kazandığınız, kamuoyu vicdanına doğrudan etki ettiğiniz hem Türkiye’de hem de uluslararası düzeyde sesinizi ve soluğunuzu duyurduğunuz ve açlığınızı paylaştığınız insanlara ulaştığınız açıktır. Kazandığınız o kadar alenidir ki, açlık grevini bugün bitirseniz dahi kazanımınızı davul zurnayla kutlamaya ve 189 günlük direnişinize ortak olmaya hazırız.”

"İnsanları fişleyip takip ediyorlar"

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın alana gelişiyle yapılan açıklamada konuşan Acun Karadağ Sabah gazetesi önünde yapmak istedikleri basın açıklamasına polis tarafından izin verilmemesine tepki gösterdi. Dün Yüksel Caddesine KHK ile kapatılan Gaziantep Zirve Üniversitesi’nden bir öğrencinin ziyarete geldiğini belirten Karadağ şunları söyledi: “Dün buraya başörtülü bir kardeşimiz geldi. Kapatılan üniversitesinin ardından başka bir üniversiteye gönderilmişler. Öğrenci diyor ki geldiğimiz okuldaki hiçbir sosyal haktan faydalanamıyoruz ve öğrenci belgemizin üzerinde KHK ile atılan üniversite yazıyor. Diplomasında da aynı ibare yazacakmış. İnsanları fişleyip takip ediyorlar.”

"Sorumluluk medyaya aittir"

Yüksel Caddesinde ihraçlara tepki eylemini 189 gündür sürdüren Veli Saçılık, bazı yayın organlarında hakkında çıkan haberlere ilişkin basın açıklaması yapmak istediklerini fakat polisin müdahale ettiğini belirtti. Sabah gazetesi önündeki basın açıklamasına ilişkin saçılık şunları söyledi: “Düne kadar Fethullah efendi diyen Sabah gazetesine siz bu kararnameleri FETÖ için çıkardığınızı söylediniz ve bizi solcu olmakla suçluyorsunuz. Bu bilenen bir şey dedim. Ne zaman sesimiz kamuoyunda duyulmaya başladı sizler bizi terörist olmakla suçluyorsunuz. ‘Asıl sizsiniz terörist’ dedik. Başımıza gelecek herhangi bir şeyde sorumluluk bu medyaya aittir.”

Filistin'deki mahkûmların açlık grevine destek

Öte yandan 69’uncu gününe giren açlık grevinde bugün, Filistin hapishanelerinde devam eden açlık grevine destek gönderildi. ‘Biz dünya halklarını temsil ediyoruz’ diyen Nuriye Gülmen, “Bugün direnişimizin 189’uncu, açlık grevimizin 69’uncu günü. Bizim için çok anlamlı ve özel bir gün. Çünkü bugün açlığımızın 69’uncu gününü Filistin’de açlık grevinde olan tutsaklara adıyoruz. Aslında onlarla açlığı, aynı açlığı paylaşıyoruz. Zalimler aynı, onlara zulmedenlerle bize zulmedenler, bizi işimizden atanlar aynı. Onlar aynı soydan geliyor, biz de aynı soydan geliyoruz. Biz dünya halklarını temsil ediyoruz. Bugün onlarla açlığımızı paylaştığımız için gurur duyuyoruz” açıklaması yaptı.

İmzacı isimler şu şekilde

A.Haluk Önal, Aba Müslim Çelik,Abdullah Demirbaş, Abuzer Aslan, Adil Okay,Adnan Aktaş, Ahmet Altınel, Ahmet Bülent Özer, Ahmet Coşkun, Ahmet Dindar, Ahmet Ok, Ahmet Telli, Ahu Karasulu, Akın Birdal,Alev Er, Alev Ok, Alev Özgüner, Alev Sürmen, Ali Uçansu,Aliye Karabük Kovanlıkaya, Alp Ergör, Anıl Duman, Anıl Mert Özsoy, Ari Hergel, Ari Hyvönen, Arzu Eylem, Arzu Şenel Atmaca, Aslı Odman, Aslı Perker, Aslı Takanay, Aslı Telli Aydemir, Aslıhan Karabacak, Aydoğan Kars, Ayfer Saki, Ayhan Ongun, Aykut Çoban, Ayla Sümer Tsekka, Ayla Şeşan, Ayla Tokmak, Aysel Sağır, Ayşe Çavdar, Ayşe Erzan, Aytun Aktan, Ayşe Görür, Ayşe Gözen, Ayşe Güngör, Ayşe Nur Doksat, Ayşe Yolageldili, Ayşegül Devecioğlu, Ayşegül Güney, Ayşegül Tözeren, Ayşen Ekmekçi, Azmi Karaveli, Bahadır Ahıska, Baki Tezcan, Banu Akarsu, Barış Ünlü, Barış Yapışkan, Baskın Oran, Başak Demir, Başak Ertür, Başak Sogut, Bediz Yılmaz, Behiç Yamanoğlu, Bejna Demir, Belma Fırat, Bengü Laçin, Berat Günçıkan, Berfin Aktaş, Bermal Küçük, Berna Turam, Beyza Üstün, Bingöl Erdumlu, Birgül Hakan, Birgül Oğuz, Buket Atlı, Buket Kara, Buket Türkmen, Burak Abatay, Burcu Konakçı, Burçak Başpınar, Burçe Çelik, Burhan Kum, Burhan Sönmez, Bülent Küçük, Bülent Şık, C. Hakkı Zariç, Cahit Öncel, Can Şeker, Canani Kaygusuz, Celal Yıldırım, Celalettin Cengiz, Cem Özatalay, Cem Sarvan, Cemal Yardımcı, Cemil Öner, Cemile Kahraman, Cengizhan Güngör, Cenk Yiğiter, Ceren Özselçuk, Ceren Sözeri, Ceren Şengül, Ceyda Sungur, Chantal Jaquet, Christa-Maria Lerm Hayes, Claude Calame, Clemens Zobel, Constantin Boundas, Çağatay Yağcı, Çağlar Dölek, Çiğdem Ergen, Çiğdem Şimşek, Çiğdem Yalçın, Damla Özer, Demet Hakman, Deniz Başar, Deniz Kimyon, Deniz Koloğlu, Derya Keskin, Derya Pekşen, Diana Taylor, Dilek Gökçin, Dilek Hattatoğlu, Dilek İçinsel, Dilşa Deniz, Doğan Taşkıran, Doğukan Bingöl, Duygu Doğan, Ebru Aydın, Ebru Ergün, Ece Algan,Edip Erdal Yüzak, Eef Masson, Eflan Aytaç, Egemen Kepekçi, Eirini Avramopoulou, Ekin Kurtiç,Ekrem Sami Kızıltan, Elçin Turan, Elena Loizidou, Elif Aytaç, Elif Tanrıverdi, Ellen Rutten, Emek Erez, Emel İrtem, Emin İgüs, Emine Sevim, Emrah Polat, Emre Tansu Keten, Endangered Scholars Worldwide, Engin Delice, Engin Kırmızıgül, Engin Sustam, Erdal Karayazgan, Erdem Üngür, Erdem Yörük, Erdoğan Boz, Eren Paydaş, Ergün Özgür, Erhan Küçük, Erhan Yalçındağ, Erol Köroğlu,Ertan Mısırlı,Ertan Zereyak, Esen Çamurdan, Esra Cesur Tosun, Esra Dabağcı, Esra Güven, Esra Koç, Esra Mungan, Esra Salmanlı, Etienne Balibar, Evie Shockley, Evin Doğu, Evrim Kepenek, Eylem Akçay, Eylem Can,Fadime Kavak, Fatma Aytaç, Fatma Gök, Fatma Gül Eryıldız, Ferda Keskin, Ferdane Çakır Doğan,Ferhat Tunç, Feryal Saygılıgil, Feyha Karslı, Feyyaz Kurşuncu, Fidan Eroğlu, Figan Erozan,Figen Öcal, Figen Şakacı, Filiz Karakuş, Funda Başaran, Funda Oral, Füsun Çeliker, Füsun Üstel, Galip Deniz Altınay, Gece Yağmur Şimşek, Gençay Gürsoy, Gianpaolo Baiocchi,Gizem Sayın, Gökalp Öztürk, Gökhan Özgür Zırhlı,Göksel Demirer, Göksu Baykal, Gönül Erterzi, Gözde Aytemur, Gül Doğan, Gülay Kılıçaslan, Gülçin Balamir Coşkun, Gülderen Pamir, Gülgün Ağabeyoğlu, Gülhan Türkay, Gülnur Acar Savran, Gülseren Onanç, Gülsüm Cengiz, Gülsüm Çolak, Gülsüm Depeli, Gülsüm Kav,Gülsüm Nazlıoğlu, Gülsün Güveli, Güneş Gümüş, Gürbüz Çapan, Gürçağ Tuna, Gürhan Ertür, Güven Bakırezer, Güzin Şebnem Bitik, H.Neşe Özgen, Hacer Ansal,Hafize Öztürk Türkmen, Hakan Doğa, Hakan Tahmaz, Hale Koray, Halil Enis Karal, Halime Güner, Halit Erdem, Haluk Yurtkuran, Hanan Sabea, Hanife Aliefendioğlu,Hanife Altun,Hanna Jansen, Harun Turan, Hasan Fehmi Nemli,Hasan Kayım, Hatice Kübra Şamiloğlu, Hatun İldemir, Hazal Halavut, Hazal Ungan Çalışkan, Helin Zengin, Hülya Dinçer, Hülya Kendir, Hülya Nergis,Igor Babou, Isabelle Darmon, Işıl Bayraktar,Işıl Su Erdoğan, Işıl Ünal, İbrahim Erdoğan, İhsan Çolak, İlayda Bozarslan, İlkay Alptekin Demir, İlkay Tanyer Irmak, İlker Cörüt, İnan Kaloğulları, İnci Hekimoğlu, İnci Solak Akman, İnönü Bayramoğlu, İpek A. Çelik Rappas, İpek Deniz, İrem Akı,İrem Uzunhasanoğlu, İrem Yılmaz, İrfan Cüre,İrfan Eroğlu, İsmail Çolak, Jacques Servin, Janroj Yılmaz Keles, Jean E. Howard, Jitske Jasperse, Joan W. Scott, Josef Früchti, Kamber Ateş, Kamuran Akın, Kemal Bakır, Kerem Eksen,Kerem Görkem, Kıvanç Ersoy, Kızbes Seyhan Aydın, Sinan Kılıç, Kristin Booth Glen, Kristine Johanson, Kumru Toktamış, Kuvvet Lordoğlu, Latife Akyüz, Latife Demirci Kahya, Levent Uğur, M. İrem Afşin, Manuel Rebuschi,Maral Jefroudi, Margaret R. Higonnet, Marianne Hirsch, Mebuse Tekay, Medine Işık, Mehmet Özer, Mehmet Uğur, Mehtap Tosun, Melehat Kutun, Melek Ulagay Taylan, Meliha Öztoprak, Melike Belkıs Aydın, Meltem Cansever , Meltem Gürle, Meltem Kılıçcı, Meral Camcı, Meral Yılmaz,Mert Öztekin, Mert Tokur,Meryem Koray, Mete Çetik, Metin Bakkalcı, Metin Günday, Michael Letwin, Michael Löwy, Michael Taussig, Mine Gencel Bek, Mine Özerden, Moritz Foellmer,Muammer Pehlivan, Muazzez Uslu Avcı,Muharrem Erbey, Murat Birdal, Murat Cemal Yalçıntan, Murat Erkman, Murat Özyüksel, Mustafa Arat Kaytaz, Mustafa Erdemli, Mustafa Kemal Coşkun, Mustafa Köz,Mustafa Paçal, Mustafa Polat, Mustafa Şener, Muzaffer Erdoğdu, Muzaffer Kaya, Muzaffer Kurşuncu, Mübeccel İlhan, Müge Karalom, Müslüm Yücel, Naim Kandemir, Nalan Çelik, Nalan Mumcu, Nathan Moore, Nazan Üstündağ, Nazlı Albayrak Ünal, Nazmi Karataş, Necla Akgökçe,Necmi Demir, Nejla Kurul, Nergis Perçinel, Neriman Polat,Nermin Biter, Nermin Sınar, Neslihan Ülkü Gül, Nesrin Demiryontan, Nesrin Nas, Nesteren Davutoğlu, Neşe Erdilek, Neşe Yasin, Nevin Küçükçallı, Nicholas De Genova, Nicholas Thoburn, Nihat Koçyiğit, Nihat Kotluk, Nil Mutluer, Nilgün Saraçoğlu, Nilgün Toker, Noam Chomsky, Nur Elçik, Nuray Bayraktar, Nuray Türkmen, Nurcan Baysal,Nurettin Körg, Nurgül Özgirgin,Nurgül Polat, Nüket Esen, Olcay Kunal, Olga Hünler, Olivier Roueff, Onur Aytaç, Onur Fidangül, Orhan Alkaya, Orhan Karakoyun, Orhan Silier, Osman İnan Şenses, Osman Sultuybek, Oya Baydar, Ozan Çağlayan, Ömer Faruk, Önder Çakar,Özcan Alper,Özcan Doğan,Özden Dilber Karagöz, Özge Artık, Özgen Konyalıoğlu, Özgür Soysal, Özlem Albayrak, Özlem Barın, Özlem Erkan, Özlem Semint, Öznur Yaşar Diner, Pál Nyiri, Paula Chakravartty, Peter Geschiere, Petra Brouwer, Pınar Deniz, Pınar Kılıçer, Pınar Sevim Topo, Rahime İldemir Bayrak, Ramazan Kurt, Renan Akman, Reyan Tuvi, Rosalind Petchesky, Rüya Özkutan,Saadet Sorgunlu, Saffet Sözen, Sakine Günel, Seçil Doğuç , Seçkin Özsoy, Seçkin Sertdemir Özdemir, Sefa Feza Arslan,Seher Badal,Selçuk Açıkgöz, Selim Temo, Selime Güzelsarı, Selman Büyükaşık, Sema Bayraktar, Sema Kaygusuz, Sema Miller, Semih Savasal, Seray Şahiner, Serpil Karabölen, Sevil Tunalp, Sevim Lektemur, Sevinç Dervent, Seyhan Uludağ, Sezgin İbik, Sibel Akkaşoğlu, Sibel Ecer Yılmazer, Sibel Öz, Sibel Özbudun , Sibel Perçinel, Simge Çakır, Simten Coşar, Sinem Pehlivan, Siyaveş Azeri, Songül Saki Öncel, Sophie Bessis, Sophie Wauquier, Sruti Bala, Suat Bozkuş, Suna Aras, Susan Buck-Morss, Suzan Yazıcı, Süleyman Eryılmaz, Süreyya Duyar, Süreyya Köle, Şahin Altuner, Şanar Yurdatapan, Şebnem Oğuz, Şehbal Şenyurt Arınlı, Şehriban Teyhani, Şemsettin Yılmaz, Şevki Evrendilek, Şöhret Baltaş,Taha Karaman, Tahir Şilkan, Tan Morgül, Taner Koçak, Tanja Völker, Tarik Ziya Ekinci, Tebessüm Yılmaz, Tekin Parlak, Temel Demirer,Tevfik Taş,Tezcan Durna, Thomas Berns, Tolga Tören, Tuğba Gürbüz,Tuba Kır, Tuğba Öcal, Tuğçe Madayanti Dizici,Tuna Altınel, Tunç Aybak, Tunç Kurt,Turan Alıcı, Turgay Kurultay, Tül Akbal Süalp, Tülay Taşyar, Tülin Ural, Ufuk Uras, Ulrike Popp-Baier, Ūmran Kabaağaç, Umut Bahçeci, Umut Ezgi Bozdağ, Uraz Aydın, Ümit Aktaş, Vedat Ulvi Aslan, Veli Deniz, Viki Çiprut , Volkan Çidam , Xavier Papais, Yaprak Zihnioğlu, Yasemin Bektaş,Yasemin Civelekoğlu,Yasemin Öz,Yasemin Özgün,Yasin Durak, Yonca Demir, Yüksel Bursalıoğlu, Yüksel Selek, Yves Dermenjian, Z. Nilgün Salmaner, Zafer Kıraç, Zehra Aksu Yılmazer, Zehra Şenoğuz, Zelal Ekinci, Zerrin Kurtoğlu Şahin, Zerrin Taşpınar, Zeynep Gambetti, Zeynep Kaşlı, Zeynep Savaşcın, Zeynep Sert, Zeynep Sunbay, Zeynep Tanbay, Ziya Halis, Ziya Sümer”