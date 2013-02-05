Türkiye dahil 54 ülkeden CIA'ya örtülü destek

CIA'ın çeşitli ülkelerdeki gizli hapishaneleri hakkında 213 sayfalık bir rapor hazırlayan Uluslararası insan hakları örgütü Açık Toplum Adalet Girişimi CIA'ye destekte bulunan ülkeleri ifşa etti.

Açık Toplum Adalet Girişimi'nin hazırladığı rapora göre, CIA'ın "gizli hapishaneleri"ne 54 ülke örtülü destek verdi. CIA birçok Doğu Avrupa ülkesini "gizli hapishane" olarak kullanırken, Türkiye gibi bazı ülkeler ise, terör şüphelisi bazı kişileri teslim etti ve hava sahasını CIA uçaklarının geçişine açtı.

CIA, 11 Eylül saldırıları sonrası terör örgütü El Kaide ile bağlantılı olduğundan şüphelendikleri kişileri çeşitli ülkelerde kurduğu "gizli hapishaneler"de ve özel uçaklarda sorgudan geçirmişti.

Raporda, söz konusu ülkelerin yardımı olmadan CIA'ın terör şüphelilerini yasadışı yollardan sorgulaması ve işkence yapmasının zor olduğu belirtildi.

Gizli hapishaneler'in kurulduğu ülkelerin başında Pakistan, Afganistan, Mısır, Ürdün ve Doğu Avrupa (Polonya, Romanya) ülkeleri geliyor. İrlanda, İzlanda ve Kıbrıs Rum kesimi gibi ülkeler ise, CIA'ın gizli operasyonuna havaalanlarını ve hava sahalarını açtı.

Açık Toplum Adalet Girişimi'nin 213 sayfalık raporunda Türkiye'nin ismi 49'uncu sırada yer alıyor. Raporda Türkiye'nin CIA'ın operasyonlarına havalimanları ve hava sahasını açarak "örtülü destek" verdiği belirtildi. Raporda, CIA'ın 17-23 Temmuz 2002'de "N85VM" uçuş koduyla Türk hava sahasını kullandığı ve Adana'daki askeri üste kaldığı ileri sürüldü.

Türkiye'nin ayrıca 2006 yılında Irak vatandaşı Abdül Hadi el İraki'nin CIA'ye destek verdiği raporda belirtildi. El Kaide'nin Afganistan'daki saldırılarının en üst planlayıcısı olarak CIA'ya teslim edilen El Iraki, söz konusu gizli hapishanelerde sorgudan geçirildikten sonra 2007 yılında Küba'daki Guantanamo üssüne nakledildi.

2006'ya kadar izin

Raporda ayrıca ABD eski Ankara Büyükelçisi Ross Wilson'un 8 Haziran 2006 yılına ait gizli bir yazışmasına da yer verildi. ABD elçisi Wilson tarafından kaleme alınan gizli belgede, Türkiye'nin 2002 yılından beri Adana'daki İncirlik hava üssünü CIA'ın söz konusu operasyonlarına açtığı vurgulandı. Ancak söz konusu iznin 2006 Şubat ayından itibaren Türk yetkililer tarafından iptal edildiği de belirtildi.

Açık Toplum Adalet Girişimi'nin raporunda El Kaide ile bağlantıllı olduklarından şüphelenilen 6 zanlının İncirlik üssünden Guantanamo'ya gönderildiği ileri sürüldü.

Raporda, Mustafa Ait Idır, Belkacem Bensayah, Lakhdar Boumediene, Boudella el Hadj, Nechla Muhammed ve Saber Lahmar Mahfoud'un 2002 yılında Bosna Hersek'te yakalandıktan sonra NATO'nun bu ülkedeki Tuzla askeri üssüne götürüldüğü buradan da İncirlik üssüne transfer edildiği belirtildi. Bu kişilerin İncirlik'ten de Guantanamo'ya gönderildikleri vurgulandı.

(ntvmsnbc)