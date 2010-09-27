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Dünya

54 SAAT SONRA KUMSALDA BULUNDU MADRİD (A.A)

27 Eylül 2010 19:35

-54 SAAT SONRA KUMSALDA BULUNDU MADRİD (A.A) - 27.09.2010 - İspanya'nın doğusundaki Tarragona kentinin bir sahilinde, 24 Eylül cuma günü denizde kaybolan 50 yaşındaki işadamı 54 saat sonra sağ olarak bulundu. Kiraladığı deniz bisikleti ile açılan ve daha sonra cep telefonuyla bir arkadaşını arayarak yardım isteyen işadamının, 54 saat süren aramaların sonunda pazar akşamı, denize girdiği yere yakın bir kumsalda bulunduğu bildirildi.  Verilen bilgilerde sahil güvenlik ekiplerinin, olayın gerçekleştiği cuma günü deniz bisikletini boş olarak bulduğu, denize düştüğü tahmin edilen adamın ise 2 günden fazla bir süre sonra kumsalda ortaya çıktığı ifade edildi.  Hastaneye götürülen ve 16 saat gözetim altında tutulacağı belirtilen ve adı açıklanmayan işadamının, kendini toparlamaya başladığı, ilk etapta hiçbirşey hatırlamadığını söylediği kaydedildi.  İşadamının ailesi ise basına yaptığı açıklamada, "Çok zor anlar yaşadık, kötü bir haber bekliyorduk. Şimdi sadece bu kabusu unutmak istiyoruz. Her yerimiz hala korkudan titrese de memnunuz" dediler. Polis, olayda gariplikler olduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı. 

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