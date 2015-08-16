Endonezya uçağı dağa çakıldı, 54 ölü

Endonezya merkezli hava yolu şirketi Trigana Air Service'a ait 54 yolcu ve mürettebat taşıyan uçak, Papua bölgesinde dağa çakıldı. Kazada kurtulan olmadı. Papua'nın başkenti Jayapura'dan Oksibil'e gitmekte olan uçakta 44 yetişkin ve beş mürettebat ile beş çocuk ve bebek bulunuyordu.

Papua bölgesinde hava trafik kontrol kulesiyle irtibatı kesilen uçağın enkazının bölge sakinleri tarafından bulunduğu ve bir dağa çarptığının belirlendiği bildirildi. Ulaşılması zor dağlık bölgenin, uçağın iniş yapması planlanan Osibil havaalanına 25 kilometre uzaklıkta olduğu belirtiliyor.

CNN'nin haberine göre; Trigana Air Service uçağı, Papua'nın başkenti Jayapura'daki Sentani Havalimanı'ndan yerel saatle 14:21'de kalktı ve eyaletin güneyindeki Oksibil'e 15:22'de inecekti. Fakat kalkıştan 34 dakika sonra (14:55) uçakla kule arasındaki temas kesildi. Uçakta beşi çocuk 49 yolcu ve 5 uçuş görevlisi bulunuyordu.

Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Julius Barata, uçakla kule arasındaki irtibatın kalkıştan kısa bir süre sonra kesildiğini söylerken, uçaktan acil durum çağrısı gelmediğini belirtti.

15. kaza

Uçuş Güvenlik Ağı'nın bilgilerine göre; Trigana şirketinin sicilinde, operasyonlara başadığı 1991 yılından bu yana 14 ciddi kaza bulunuyor. Süreç içinde 10 uçağını kazalarda kaybeden Trigana, 2007'den bu yana Avrupa Birliği tarafından yasaklanan havayolu şirketleri arasında...

Güney Asya'dan bildiren muhabirler, Endonezya'nın kötü bir havacılık geçmişi olduğunu söylüyor. Geçen yıl ülkede iki ciddi kaza yaşandı. Düşük fiyatlarla hizmet sunan AirAsia şirketine ait bir uçak, geçen yıl Aralık ayında ülkenin ikinci büyük kenti Surabaya'dan Singapur'a gerçekleştirdiği uluslararası uçuş sırasında Cava Denizi'nde düşmüş, kazada uçaktaki 192 kişi hayatını kaybetmişti. Temmuz ayında ise askeri nakliye uçağı Sumatra Adası'nda yerleşim yerine düşmüş, 140'tan fazla insan ölmüştü