Susuzluğa dayanamayan 54 kaçak göçmen yaşamını yitirdi

Libya'dan İtalya'ya kaçak göçmen taşıyan bir bottaki 55 kişiden 54'ü hipotermi ve susuzluktan hayatını kaybetti.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Tunus'ta hastaneye kaldırılan bir göçmenin anlattıkları, Akdeniz'deki Sicilya kanalı bölgesinde büyük bir trajedinin yaşandığını ortaya çıkardı.

Haziran ayının son günlerinde, Libya'nın başkenti Trablus kıyılarından ayrılan bir bottaki, çoğu Eritre ve Somalili olmak üzere 55 kişiden, 54'ünün hipodermi ve sıvı kaybından yaşamını yitirdiği, botta hayatta kalmayı başaran tek kişinin ise pazartesi gecesi Tunus Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldığı ifade edildi.

Bottan canlı çıkan kişinin verdiği bilgilere göre; acı dolu ve hedefi İtalya olan yolculuk sırasında göçmenlerin yanında içme suyu olmadığı, bottakilerin tuzlu deniz suyunu içtikleri, çoğu kişinin aşırı sıcak ve zorlu yolculuk koşullarına daha fazla dayanamayarak tek tek öldüğü belirtildi.

Olayın günyüzüne çıkması, bottan canlı çıkan tek kişinin bu bilgileri, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) yetkililerine anlatmasıyla oldu.

Konuyla ilgili basına açıklamalarda bulunan BM Komiseri T.Alexander Aleinikoff, yaşananları "tam bir trajedi" olarak niteledi ve Akdeniz'de seyreden gemilerin kaptanlarına seslenerek, zor durumdaki göçmenlere yardım yapılması çağrısında bulundu.

BMMYK ise bölgede artan kaçak göçmen faaliyetlerine dikkati çekerek yüksek risk uyarısı yaptı.

İtalya Uluslararası İşbirliği ve Entegrasyon Bakanı Andrea Riccardi de yaptığı açıklamada, Akdeniz'de büyük bir trajedi yaşandığını vurgulayarak, "Avrupa ülkeleri ve Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler, Arap Baharı'ndan sonra ortaya çıkan yeni hükümetlerle bir an önce bu konuda diyalog ve işbirliği politikalarını güçlendirmesi gerekiyor" dedi.

Bu yılın başından bu yana, Libya'dan İtalya'ya 1300 göçmenin ulaştığı, bununla birlikte 170 göçmenin de hayatını kaybettiği ya da kaybolduğu ifade ediliyor.

Kuzey Afrika'da geçen yıl arka arkaya baş gösteren Arap Baharı olarak anılan olaylar sebebiyle bu göçmen yolu çok fazla kullanılmış ve İtalya'nın göçmenlerden dolayı başı bir hayli ağrımıştı.