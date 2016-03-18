54 hakim ve savcı hakkında ‘paralel yapı’ üyeliğinden iddianame

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, ‘FETÖ/PDY'nin ‘Selam Tevhid' soruşturmasında kumpas yaptığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, o dönemde görev yapan 54 hakim ve savcı hakkında iddianame hazırlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner, 3 bin 149 sayfalık iddianameyi tamamlayarak, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İddianamede, şüpheli olarak Cihan Kansız, Hakan Karaali, Mehmet Berk, Salim Duran, İsmail Tandoğan, Adnan Çimen, Adem Özcan, İsmail Işık, Celal Kara, Hüseyin Ayar, Ümit Zafer Çolak, Muammer Akkaş, Ramazan Saban, Sadrettin Sarıkaya, Hikmet Usta, Ayhan Bedirhan, Durmuş Yiğit, Mehmet Ali Uysal, Davut Bedir, Gökmen Demircan, Yakup Hakan Günay, Rüstem Eryılmaz, Mehmet Karababa, Mehmet Erdoğan, Hadi Çağdır, Murat Üründü, Mehmet Ekinci, Nurullah Çınar, Birol Bilen, Metin Özçelik, Fatih Mehmet Uslu, Mehmet Hamzaçebi, Kazım Kahyaoğlu, Hikmet Şen, Muzaffer İren, Mustafa Başer, Seyfettin Mermerci, Abdullah Öztürk, Mesut Özcan, Eşref Aksu, Sedat Sami Haşıloğlu, Dursun Ali Gündoğdu, Osman Kaya, Nalan Can, Vedat Dalda, Mustafa Boz, Bülent Kınay, Menekşe Uyar, Süleyman Karaçöl ve görevde olan hakim ve savcılar Abdullah Mirza Coşkun, Rasim Işıkaltın, Yakup Kaya, Murat İnam ile emekli olan Mustafa Çavuşoğlu yer aldı.

İddianamede şüpheli hakim ve savcılar hakkında ‘siyasal ve askeri casusluk', ‘silahlı terör örgütü kurma ve yönetmek, kurulan örgüte üye olma', ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs', 'gizli kalması gereken bilgileri açıklama', 'suç uydurma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme', 'hukuka aykırı olarak elde edilen verileri kaydetme', 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarından ayrı ayrı birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet hapis ile 31 yıl 2 aydan 67 yıl 3 aya kadar hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.

İddianame, Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme heyeti, iddianamenin kabulüne karar verirse 54 şüpheli 1. sınıf savcı ve hakim oldukları için Yargıtay'da yargılanacak.