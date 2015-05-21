54 bin liraya anaokulu!

Özel okullar 2015-2016 ücretlerini açıklamaya başladı. Açıklanan en yüksek ücret, 53 bin 900 TL ile TED Ankara Koleji Anasınıfı oldu. Anadolu’da ise 5 bin TL’ye okul bulmak mümkün.

Temel Eğitimden Ortaöğretime Geciş (TEOG) sınavlarının sona ermesiyle gözler, sonuçların açıklanmasına ve hemen ardından başlayacak tercih sürecine çevrildi. Çocuklarını özel okullara kayıt yaptırmanın planlarını yapan veliler ise merakla 2015-2016 öğretim yılı ücretlerinin açıklanmasını bekliyor. Okulların birçoğu yeni ücretlerini ilan etti. Veliler, Robert Kolej, Üsküdar Amerikan Lisesi, Alman Lisesi vb yabancı okulların önümüzdeki yıl eğitim ücretlerini ise bu ayın sonunda öğrenebilecekler.

Cumhuriyet'ten Deniz Ülkütekin'in haberine göre, ücretlerini açıklayan okullar arasında en pahalısı 53 Bin 900 TL ile TED Ankara Koleji’nin Anasınıfı oldu. Okulun mezunlarının çocukları için belirlenen ücret ise 26 Bin 950 TL.

En yüksek eğitim ücretlerini İstanbul ve Ankara’daki veliler öderken, Anadolu’da 5 bin liraya okul bulmak da mümkün. İstanbul’daki popüler özel okullardan birine kayıt yaptırmak isteyen bir velinin ise eğitim ücreti, kitap, kırtasiye, servis, forma, yemek vb giderleriyle birlikte yıllık 50 bin lirayı gözden çıkarması gerekiyor.

Ara sınıflara sınır

Özel Okullar Birliği Başkanı Cem Gülan, özel okulların, ücretlerini 1 Ocak’tan 31 Mayıs’a kadar belirleyebildiklerine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bizim bir müdahalemiz yok. Herkes serbest. Okullar Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre yüzde 0-14 arası açıklayabilir. İsterse de ücretini indirebilir. Ücret artış formülüne göre en çok yüzde 14 olur gibi gözüküyor. Bunun altında rakam belirleyen okullar olduğuna ilişkin duyumlarımız var ama istatistik tutmuyoruz. Ara sınıf ücret artışlarına da sınır geldi. En fazla enflasyon + 5 puan kadar artırabilirler.”

Velilere destek

Cem Gülan, özel okul velilerine önümüzdeki öğretim yılında da devlet teşviği verilmesi halinde, bu desteğe halen özel okullarda öğrenim gören çocukların velilerinin de başvurabileceğini vurguladı.

Sağlık liseleri

Özel sağlık meslek liselerindeki eğitim ücretleri ise yıllık 9 bin lira civarından 14 bin liraya çıkarıldı. Hastanelerin staja başlayacak öğrencilerden 4 bin- 4 bin 500 lira ücret istediğini belirten bir sağlık meslek lisesi yetkilisi, eğitim ücretine staj bedeli eklediklerini anlattı.

'Bu ücretler çok yüksek'

Öğrenci velileri ücretlerin yüksekliğinden yakındı.

Nuray Koçak: Çocuğumu yazdıracağım okulun öncelikle makul bir fiyatı olmalı. Elbette, eğitim ve sosyal olanaklara da dikkat ediyoruz, ama bu şartları makul bir ücret arşılığında sunmasını bekliyoruz.

Elif Dağ: kızımı bu sene anaouluna yazdıracağım. Özel okulu düşünüyorum, ama anaokulu fiyatları bir hayli yüksek, belki bir sene bekleyip ilkokula yazdırabilirim.

İpek Ece Gabralı: TEOG sınavından gelecek puanı bekliyoruz. Sonra, tercih yapıp yapmayacağımıza karar vereceğiz. Kızımın, özel bir liseye gidip iyi bir yabancı dil almasını tercih ederim, ama bu paralarla dört sene boyunca okutmak çok zor.

Nurdan Göktaş: İki çocuğum var birisi erke, birisi kız. Erkek birinci sınıfta, kız ise orta okula başlayacak. İkisi için de özel okul düşünüyorum, ama önümüzdeki günler ekonomik açıdan ne gösterir bilemiyorum. Bu sene yazdırıp, seneye kayıtlarını devlet okuluna aldırmak istemem.