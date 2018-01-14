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Dünya

54 Afrika ülkesi, Trump'tan özür bekliyor

"Afrikalıları renklerinden dolayı küçümseme eğiliminin artmaya başlaması endişe vericidir"

14 Ocak 2018 13:02

54 Afrika ülkesinin Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki büyükelçileri, bazı Latin Amerika ve Afrika ülkelerinden gelen göçmenlere yönelik kullandığı iddia edilen ifadeleri nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'ın özür dilemesini talep etti.

Trump'ın Beyaz Saray'da kongre üyeleriyle yaptığı toplantıda Haiti, El Salvador ve Afrika ülkelerine atıfla "Bu b.k çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz" dediği iddiası tepkilere neden olmuştu. 

Ortak bildiride, Trump'ın Beyaz Saray'daki bir toplantıda, Haiti, El Salvador ve Afrika ülkelerine atıfla kullandığı "Bu b.k çukuru ülkelerden niye bu insanları kabul ediyoruz" ifadesinin 'skandal ve ırkçı' olduğu ve güçlü bir şekilde kınandığı belirtildi."ABD kurumlarında, Afrikalıları renklerinden dolayı küçümseme eğiliminin artmaya başlaması endişe vericidir" ifadesine yer verilen bildiride, Afrika'nın aynı şekilde hakaret edilen Haiti ve diğer halklar ile dayanışma içinde olduğu vurgulandı.

Trump'tan sözlerini geri alması ve özür dilemesi talep edilen bildiride, ABD Başkanı Trump'ı kınayan tüm Amerikalılara teşekkür edildi. Öte yandan Afrika ülkeleri Senegal ve Botswana başta olmak üzere birçok Afrika ülkesinde ABD büyükelçileri, Trump'ın hakaret içeren sözleri nedeniyle dışişleri bakanlıklarına çağrıldı.

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