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Spor

53'üncü Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun 3'üncü etabını Sam Bennett kazandı

Hakan TARHAN / MUĞLA, (DHA) 53'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 128

12 Ekim 2017 21:26

Hakan TARHAN / MUĞLA, (DHA)

53\'üncü Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu\'nun 128.6 kilometrelik Spor Toto Fethiye - Marmaris etabını Bora Hansgrohe takımından Sam Bennett 3 saat 25 dakika 25 saniye ile kazandı.
99 bisikletçinin katılımıyla saat 13.30\'da Fethiye Belediye binası önünden verilen startla başlayan 128.6 kilometrelik Marmaris etabını kazanan Bennett, üst üste 3\'üncü etabı da birincilikle bitirdi. Etapya 2\'nci sırayı Trek-Segafredo\'dan Edward
Theuns alırken, 3\'üncülüğü ise Emirates\'ten Simone Consonni elde etti. Türkiye Milli Takımı\'ndan Ahmet Örken ise etabı 10\'uncu sırada tamamladı.
İlk 3 etapta liderliği kimseye bırakmayan İrlandalı Bennett, yarın düzenlenecek Marmaris - Selçuk etabında da Turkuaz Mayo\'yu giymeye devam edecek. 
Etaptaki sprint kapısından ilk sırada geçen Türkiye Milli Takımı\'nın sporcusu Ferit Can Şamlı ayrıca Türkiye Güzellikleri kapısında da 2\'nci en yüksek puanı aldı. Bardiani CSF takımından Mirco Maestri tırmanış, Türkiye Milli Takımı\'ndan Onur Balkan ise Türkiye Güzellikleri klasmanının zirvesinde kalmayı sürdürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Etaptan görüntüler
-Genel detaylar

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