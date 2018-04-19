536 gündür tutuklu olan Akın Atalay: Biz gerçekleri paylaştık

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, 536 gündür Silivri Cezaevi’nde tutulan Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay ve gazeteci Ali Bulaç’ı ziyaret etti.

Olcayto, “Toplumun acilen bir iç barışa gereksinimi var, buna yardımcı olacak en önemli unsur cezaevindeki gazetecilerin, aydınların, avukatların, akademisyenlerin tahliye edilmeleridir. Buna kuvvetle ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ve yeni bir döneme girilirken iktidarın toplumu sağlıklı bir yapıya dönüştürmek açısından elinden geleni yapacağına inanmak istiyorum” dedi.

Olcayto, Akın Atalay’la görüşmesini şöyle anlattı:

“Meslektaşımı moral ve sağlık açısından çok iyi gördüm. 24 Nisan’da başlayacak Cumhuriyet davasına hazırlanıyor. Gazeteciliğin günümüzdeki durumu üzerinde söyleşirken nesnel gazetecilik yapmaktan geri durmamak gerektiği görüşünde birleştik. Atalay ‘gazetecinin işi gerçeği kovalamak, gerçeği yazmak, kamuoyuyla gerçeği paylaşmaktır. Bizde Cumhuriyet olarak bunu yaptık’ dedi.”

Ali Bulaç’ın önceki yıllarda bir bypass ameliyatı geçirdiğini anımsatan Olcayto, Bulaç’ın tansiyon ve guatr gibi birkaç önemli rahatsızlığının cezaevinde de devam ettiğini belirtti. Olcayto, şunları kaydetti:

“Şu anda adli tıp kurumu çeşitli hastanelerde Ali Bulaç’ın tedavisini yaptırırken bir yandan da bir sağlık raporu hazırlıyor. Ali Bulaç’ın sağlığı açısından sıkıntılarından biri de hastalığı dolayısıyla kullandığı ilaçların birçoğunun orijinal olmaması kendisine muadillerinin verilmesi. Bu konuda Adalet Bakanlığı Müsteşarlığı’nın ilgisine rağmen henüz kullanması zorunlu olan orijinal ilaçlara kavuşabilmiş değil. Bunun dışında morali iyi ve halen bir felsefe kitabı üzerinde çalışmasını bitirmek üzere."