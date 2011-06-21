-530 VİLLA 15 GÜNDE SATILDI ERZİNCAN (A.A) - 21.06.2011 - Erzincan'da, Üzümlü Belediyesi ve Toplu Konut İdaresi (TOKİ) işbirliğiyle yapılacak 530 villa tarzı konut, 15 günde satıldı. Üzümlü Belediye Başkanı Sami Sertadım, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede TOKİ ile birlikte yürüttükleri proje kapsamında Selçuklu mimarisi görünümünde, 500 metrekarelik alana kurulacak 146 metrekarelik villa tarzında konutlar yapılacağını, bu konutların 1 Haziran'da 100-120 bin TL arasında değişen fiyatlardan satışa sunulduğunu söyledi. Konutlara beklenenden fazla ilgi gösterildiğini bildiren Sertadım, şu bilgileri verdi: ''29 Temmuz'a kadar söz konusu konutlardan satın almak isteyenler için kayıt yaptırmalarını istemiştik. Satışa çıkartılan 337 konutun kısa sürede satılmasının ardından sayıya ekleme yaparak 530'a yükselttik. Sayıyı artırmamıza rağmen 15 gün gibi çok kısa bir zaman içerisinde konutların tamamı satıldı. Satışlarda herhangi bir şart aranmaması sebebiyle ilçe ve Erzincan halkından yoğun talep gördü.'' Konutlara bu derece ilginin olmasına şaşırdıklarını dile getiren Sertadım, ''Üzümlü, bu projeyle birlikte ilimizde çok daha özel bir yer alacak. Bu projeyle Üzümlü'yü tatil kenti olarak projelendirdik ve benzer projelerimiz çok daha güzel alanlarımızda daha da dikkat ve talep çekecek'' dedi. Sertadım, konutların yapımına ise Ağustos ayında düzenlenecek ihalenin ardından başlanacağını bildirdi.