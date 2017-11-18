53 yıl hapisle aranan cezaevi firarisi inşaatta yakalandı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ\'ta, 53 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ve aynı zamanda cezaevi firarisi olan 25 yaşındaki Mustafa K., bir inşaatta çalışırken yakalandı.

Kocaeli\'nin Kandıra İlçesi\'ndeki açık cezaevinden 2015 yılında firar eden ve başka bir suçtan da 53 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa K.\'nin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Büro Amirliği ekipleri özel bir ekip kurdu. \'Dolandırıcılık\' ve \'Bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle dolandırıcılık\' gibi suçların da yer aldığı 51 dosyadan da araması bulunan Mustafa K.\'nin merkez Onikişubat İlçesi Necip Fazıl Mahallesi\'nde bir inşaatta çalıştığı bilgisini alan ekipler, operasyon düzenledi. Ekipler, Mustafa K.\'yi inşaatta mantolama çalışması yaparken yakalayarak gözaltına aldı. Hastaneye götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen Mustafa K., kendisini görüntüleyen gazetecilere gülümserken, dışarıda bekleyen arkadaşlarına \"Dönüşüm muhteşem olacak\" dedi. Arkadaşlarının \'Bizi görüş listesine yazdır\' isteği için de \"Tamam tamam\" diyen Mustafa K., Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.



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