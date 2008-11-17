53 bin bankacı daha atılacak

Akbank’ta kıyım, 1000 kişi işten çıkarıldı

Citigroup'tan yapılan açıklamada, küçülen ekonomi ve global şartlar nedeniyle gelecek çeyrekte 53 bin kişinin daha işine son verileceği bildirildi.Citigroup, yılbaşından bu yana 23 bin kişiyi işten çıkartmıştı. Yeni işten çıkartma operasyonları ile birlikte toplam sayı 76 bine ulaşacak.Citigroup Üst Yöneticisi (CEO) Vikram Pandit'in bugün şirkette çalışanlarla yapacağı toplantıda planı açıklayacağı ifade edildi.Citigroup böylece 2007 sonuna göre işgücünün yüzde 20'sini kaybetmiş olacak.İşten çıkartmaların ardından Citigroup'un toplam personel sayısı 300 bine gerileyecek.Öte yandan Citigroup önümüzdeki sene masrafları da kısma kararı aldı. 2007'de masrafları 59.8 milyar dolar olan grubun bu seneki hedefi ise bu rakamı 50 milyar dolara çekmek.Citigroup'taki bu operasyon, bankanın kârlılığı artırmak ve düşmeye devam eden hisse fiyatını desteklemek için alındı. Travelers Group ve Citicorp'un birleşip Citigroup'u oluşturduğu 1998 yılından beri ilk defa geçen hafta bankanın hisseleri tek rakamlı seviyelere gerilemişti.Bu arada, İngiliz Sunday Telegraph gazetesi JPMorgan Chase bankasının gelecek yıl dünya çapında 3 binden fazla kişiyi işten çıkaracağını yazdı.