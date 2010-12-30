-53 BDP'Lİ HAKİM KARŞISINDA ŞANLIURFA (A.A) - 30.12.2010 - Şanlıurfa'da ''Gösteri ve Yürüyüş Kanunu''na muhalefet ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan BDP'li 53 sanığın yargılanmasına başlandı. Şanlıurfa'da 14 Şubat 2010'da Ali Şelli Parkı'nda ''terör örgütü elebaşının Türkiye'ye getirilişi''yle ilgili gerçekleştirilen bir basın açıklamasının ardından, ''Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu''na muhalefet ettikleri iddiasıyla haklarında dava açılan BDP il yöneticileri ile terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'nın kardeşi Mehmet Öcalan ile Murat Karayılan'ın kardeşi Bozan Karayılan'ın da bulunduğu 53 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Şanlıurfa 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanıklardan Bozan Karayılan'ın da bulunduğu 35 kişi ile avukatları hazır bulundu. Sanık avukatları adına söz alan Sedat Gözkıran, müvekkillerinin ana dilleri olan Kürtçe'yle savunma yapmak istediklerini belirterek, bu taleplerinin kabul edilmesini istedi. Adliyede görevli bir zabıt katibinin tercümanlığı vasıtasıyla, bu durum sanıklara da soruldu. Sanıklar da ''Kürtçe savunma yapmak'' istediklerini dile getirdi. Kimlik tespitine de Kürtçe cevap veren sanıklar, suçlamaları kabul etmedi. Sanıklardan söz alan Ferzan Ata, ''Dava hukuksuz bir şekilde açılmıştır. Ben sadece Kürt olduğum ve Kürtlerin hakkını savunduğum için bu dava açılmıştır'' iddiasında bulundu. Sanıklardan Bekir Benek ise ''İlk önce kendi dilimizde savunma hakkı verdiğiniz için teşekkür ederim. Arkadaşlarımın söylediklerine aynen katılıyorum. Bu davanın amacı bizi küçük düşürmek, bizleri korkutmak ve gözdağı vermektir. Yasal değildir'' ifadelerini kullandı. Diğer sanıklar da arkadaşlarının savunmalarına katıldıklarını beyan etti. Tekrar söz alan avukat Gözkıran, sanıkların beyanlarına iştirak ettikleri ifade ederek, ''Dosyada bulunan belgelerden de aleyhimize olanları kabul etmiyoruz. Sanıkların tamamı Barış ve Demokrasi Partisinin üyeleridir. Kanunda basın açıklaması için izin alınması gerektiğine dair, bir hüküm bulunmamaktadır'' şeklinde konuştu. Basın açıklamasında suç teşkil eden bir durumun bulunmadığını iddia eden Sedat Gözkıran, ifadesi alınan sanıkların duruşmadan vareste tutulmalarını da talep etti. Ertelenen duruşmanın ardından BDP İl Başkan Vekili Abdulkadir Çiçek, adliye çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, duruşmada Kürtçe savunmaya izin verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yargılananlardan Ferzan Ata da duruşmayla ilgili Kürtçe açıklama yaptı. Bu arada duruşma nedeniyle polis ekiplerinin, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldığı gözlendi.