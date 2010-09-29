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529 kişinin yurt dışına çıkış yasağı kalktı

Anayasa değişikliğinin getirdiği hükümle, kanunlarda değişiklik yapılması beklenmeden, 529 kişi hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırı

29 Eylül 2010 03:00

T24- Anayasa değişikliğinin getirdiği hükümle, kanunlarda değişiklik yapılması beklenmeden, 529 kişi hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı kaldırıldı.


İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Ankara'daki basın mensuplarının karşısına, "Size iyi bir haber vereceğim" diye çıktı.


Atalay, 528 vatandaş hakkındaki yurtdışı çıkış yasağının iptal edildiğini açıkladı.


Atalay, "Yeni anayasa değişikliğiyle, yargı kararı olmadıkça hiçbir vatandaşımızın yurtdışına çıkışı engellenemez şeklinde açık bir hüküm getirildi.


Kanunlarda herhangi bir değişiklik yapılmadan anayasa kesin bir hüküm getirdiği için yargı kararı taşımayan yurtdışı çıkış yasaklarını iptal ediyoruz.


Şu anda elimizde yargı kararına dayanmayan 528 vatandaşımızın yurtdışı çıkış yasağı söz konusu ve bunlar pasaport alamıyorlar. Bunları bugünden itibaren temizledik, iptal ettik" şeklinde konuştu.

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