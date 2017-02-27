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Ekonomi

529 bin kişi bankalarda 115 milyon lira bıraktı

Zaman aşımı için son tarih 15 Haziran

27 Şubat 2017 00:45

Bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplarda, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla yaklaşık 115 milyon lira unutuldu.

Bankalarda 10 yıldır işlem yapılmayan hesaplarla ilgili süreç devam ederken, Bankacılık Kanunu gereği unutkan mudiler için çağrılar da yapılmaya başlandı.

5411 Sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesine göre, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son talebi, işlemi ve herhangi bir yazılı talimatı tarihinden başlayarak on yıl içinde aranmayanlar zaman aşımına tabi oluyor.

Bankalar bu çerçevede zaman aşımına uğrayan mevduat, emanet ve alacaklara ilişkin duyurularını şubat ayından itibaren internet sitelerinden yayımlıyor.

Vatandaşlar, zaman aşımına uğrayan hesapları olup olmadığını, mayıs 2017 sonuna kadar "www.zamanasimi.org/tbb" internet sitesindeki arama motorunu kullanarak öğrenebiliyor.

Zaman aşımı için son tarih 15 Haziran

Yaptıkları aramada zaman aşımına uğramış hesapları olduğunu öğrenenler, bu hesapları kapatabilmek için 15 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili banka şubelerine veya genel müdürlüklerine kimlik kartı ile başvurabilecek.

Müşterilerin başvurmamaları halinde ise yasa gereği zaman aşımına uğramış bakiyeleri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (TMSF) devredilecek.

Fon kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla zaman aşımına uğrayan ve bankalar tarafından TMSF'ye ön bildirim yapılan 528 bin 876 hesap bulunuyor. Bu hesapların 437 bin 317'sini mevduat, 4 bin 751'ini katılım fonu hesapları, 86 bin 808'ini de alacaklar oluşturuyor.

Devlet kurumlarının bile "unutulmuş hesabı" var

Bu yıl bankalarda unutulan mevduat, katılım fonu ve alacaklara ilişkin muhtelif Döviz cinsinden hesapların Türk lirası karşılığı yaklaşık 115 milyon lira olarak hesaplandı.

Bu sene ön bildirimi yapılan hesaplar içerisinde bakiyesi en yüksek hesap 284 bin dolar iken, en düşük meblağın 1 liranın altında olduğu belirlendi.

Unutulan hesaplar sadece kişilere ait değil, şirketler, vakıflar, dernekler, siyasi partiler ile devlet kurumlarının bile bankalarda unutulmuş hesabı bulunuyor.

Bu arada zaman aşımına uğrayarak TMSF'ye devredilen hesaplar geçen yıl yaklaşık 93 milyon lira, 2015'te 94,5 milyon lira, 2014'te 95,2 milyon lira, 2013'te ise 119 milyon lira olmuştu.

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