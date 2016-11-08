T24 LogoT24 Logo
Gündem

527 şirket TMSF'ye devredildi

Nurettin Canikli, TMSF'ye devredilen şirketlerle ilgili açıklama yaptı

08 Kasım 2016 03:39

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, kayyum sıfatıyla TMSF'ye devredilen şirket sayısının 527 olduğunu açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Bugün itibarıyla TMSF'ye kayyum sıfatıyla devredilen şirket sayısı 527'dir. Bunların 271 tanesi 9 büyük grubu aittir. Toplam bu şekildeki grup sayısı da 30 civarındadır. Yani 527 şirket, bu 30 gruba ait şirketler. Mesela bir grubun 51 tane şirketi var, her bir şirkete yönetim kurulu atanmıyor, gruptaki bir şirkete yönetim kurulu üyesi atanıyor ve bu üye, grubun tüm şirketlerini yönetiyor." dedi.

ETİKETLER

Nurettin Caniklitmsf

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

Rahşan Ecevit hayatını kaybetti...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24