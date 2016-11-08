527 şirket TMSF'ye devredildi

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, kayyum sıfatıyla TMSF'ye devredilen şirket sayısının 527 olduğunu açıkladı.

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Bugün itibarıyla TMSF'ye kayyum sıfatıyla devredilen şirket sayısı 527'dir. Bunların 271 tanesi 9 büyük grubu aittir. Toplam bu şekildeki grup sayısı da 30 civarındadır. Yani 527 şirket, bu 30 gruba ait şirketler. Mesela bir grubun 51 tane şirketi var, her bir şirkete yönetim kurulu atanmıyor, gruptaki bir şirkete yönetim kurulu üyesi atanıyor ve bu üye, grubun tüm şirketlerini yönetiyor." dedi.