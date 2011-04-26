-52.7 MİLYON SEÇMEN OY KULLANACAK ANKARA (A.A) - 26.04.2011 - Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ali Em, ''Yurtiçi seçmen sayısı 50 milyon 189 bin 930, yurtdışı seçmen sayısı ise 2 milyon 568 bin 977'' dedi. Em, Kurul'da YSK üyeleri ile düzenlediği basın toplantısında, seçim çalışmaları hakkında bilgi verdi. Seçime 15 siyasi partinin katılacağını, siyasi partilerin toplam aday sayısının 7 bin 492 olduğunu söyleyen Em, yurt genelindeki bağımsız milletvekili sayısının da 203 olduğu bildirdi. Seçim takvimine göre, yurtiçi ve yurtdışı seçmen kütüklerinin 8 Nisan'da kesinleştirildiğini hatırlatan Em, kesinleşen yurtiçi seçmen sayısının 50 milyon 189 bin 930; yurtdışı seçmen sayısının ise 2 milyon 568 bin 977; yurtdışında adresi olan seçmen sayısının ise 680 bin 412 olduğunu söyledi. Başkan Em, seçimlerde 199 bin 207 sandık kurulacağını, bir sandıkta 300 seçmenin oy kullanacağını ifade etti. Sandık Kurulu başkan ve üyelerinin 1 milyon 394 bin 449 kişi olmasının öngörüldüğünü ifade eden Em, seçmenlerin YSK'nın internet sitesindeki ''nerede oy kullanacağım'' bölümünden oy kullanacakları sandık alanı ve sandık numaralarını öğrenebileceklerini kaydetti. Seçim takvimi doğrultusunda seçmen bilgi kağıtlarının döküm ve dağıtım işlemlerine 24 Nisan'da başlandığını anımsatan Em, dağıtımı yapılmayan seçmen bilgi kağıtlarının oy verme gününde sahiplerine verilmek üzere sandık kurulu başkanlarına teslim edileceğini söyledi. Bu seçimde bilgi kağıdının öneminin daha da arttığına işaret eden Em, kimliğinde TC kimlik numarası olmayan seçmenin seçmen bilgi kağıdı ile oy kullanabileceğini bildirdi. Em, engelli ve 75 yaş üstü vatandaşların, sandık kurulan binaların giriş katlarında oylarını kullanabilmeleri için gerekli önlemlerin alındığını da kaydetti.