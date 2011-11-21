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Dünya

526 gündür hükümetsiz BRÜKSEL (A.A)

21 Kasım 2011 16:47

-526 gündür hükümetsiz BRÜKSEL (A.A) - 21.11.2011 - 526 gündür hükümetsiz kalarak bu alanda açık ara dünya rekortmeni olan Belçika'da 6 parti arasında haftalardır devam eden koalisyon müzakereleri çıkmaza girdi. Belçika basınına yansıyan ifadelerine göre durumun ''dramatik bir hal aldığını'' düşünen Valon Sosyalist Başbakan adayı Elio Di Rupo, son bir girişimde bulunma ve hükümeti kurma görevini iade seçeneklerini değerlendiriyor. Siyasi yorumcular, federe yapılı Belçika'da Hollandaca konuşan Flaman ve Fransızca konuşan Valon toplumları arasındaki köklü sorunların çözümünde uzlaşan muhtemel koalisyon ortaklarının, 2012 bütçesinde anlaşamamasını ''denizi geçip derede boğulmaya'' benzetiyor. Belçika, AB kriterlerine uygun şekilde bütçe açığını gelecek yıl yüzde 3 seviyesinin altına indirebilmek için 11,3 milyar avroluk ilave kaynağa ihtiyaç duyuyor. Flaman ve Valon Sosyalistler, Hristiyan Demokratlar ve Liberaller olmak üzere koalisyon müzakerelerindeki 6 partinin, bazı günler 17 saati bulan yoğun müzakerelere rağmen 2012 bütçesinde 11,3 milyar avroluk ilave vergiler ve kesintiler üzerinde uzlaşamaması, Belçika'nın Avrupa'daki borç krizinin yeni kurbanı olabileceği endişesini güçlendiriyor.

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