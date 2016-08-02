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522 hâkim ve savcının ataması Resmi Gazete'de yayımlandı

522 hâkimin arasında 4 idari yargı hâkimi de bulunuyor

02 Ağustos 2016 12:46

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından 4 idari yargı hakim adayı ile 522 hakim ve cumhuriyet savcı adayının atanması kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, 7'nci derecenin ikinci kademesine 3; 7'nci derecenin birinci kademesine 486; 6'ncı derecenin ikinci kademesine 7; 6'ncı derecenin birinci kademesine 14; 5'inci derecenin ikinci kademesine 3; 5'inci derecenin birinci kademesine 4; 4'üncü derecenin ikinci kademesine bir; 4'üncü derecenin birinci kademesine 3 adli hakim ve cumhuriyet savcısı adayı atandı.

Ayrıca, 3'üncü derecenin ikinci kademesine bir adli hakim adayı ile 7'nci derecenin birinci kademesine 4 idari yargı hakimi adayı, ad çekme usulüyle naklen atandı.

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