52 yıllık eşini, 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Bolu'nun Karacasu Beldesi'nde 72 yaşındaki Hasan Aslan, 52 yıllık eşi 70 yaşındaki Hayriye Aslan'ı 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

DHA’da yer alan habere göre, olay, gece saatlerinde Aslan çiftinin Fatih Mahallesi Tuna Sokak'ta oturdukları evde meydana geldi. Çiftçi emeklisi Hasan Aslan, iddiaya göre yatsı namazını mahalledeki camide kıldıktan sonra evine gitti. Hasan Aslan, 2 çocuğunun annesi Hayriye Aslan ile tartışmaya başladı. Hasan Aslan, tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçakla eşi Hayriye Aslan'ı 25 yerinden bıçakladı. Olayın ardından alt kattaki komşusuna giderek, "Nineyi öldürdüm, jandarmayı ara" diyen Hasan Aslan, gelen jandarma ekibi tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Hayriye Aslan'ın cesedi, evde yapılan incelemeden sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi morguna kaldırıldı.

Eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Hayriye Aslan'ın cenazesi, beldedeki Karacasu Santral Camii'nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazı ardından Şehitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kızlarıyla görüşmüyor, maaşını kızılay'a bağışladı

Sanık Hasan Aslan'ın iki kızıyla bir süredir görüşmediği, mirasını da Kızılay'a bağışladığı öğrenildi. Yaşlı çiftin, mirasın bağışlanması ve Hasan Aslan'ın kızlarıyla olan dargınlığı nedeniyle daha önce de tartıştıkları, cinayete neden olan tartışmanın da bu yüzden çıktığı ileri sürüldü.