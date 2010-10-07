-52 YIL SONRA AİLESİNE KAVUŞTU İSTANBUL (A.A) - 07.10.2010 - İstanbul'da 52 yıldır kayıp olan bir kişi, Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince bulundu. Alınan bilgiye göre, ''Kimliği Belirsiz ve Evsiz Kişilerin Belirlenmesi'' projesi kapsamında bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Fatih'teki Karakoyunlu Parkı'nda banklarda yatan evsiz bir kişinin kimliğinin tespit edilmesi amacıyla çalışma başlattı. Parkta kalan kişinin Kadri Patoş (76) olduğu belirlenirken, Patoş'un, Kasımpaşa'da ailesiyle yaşadığı evinden üvey annesiyle tartışması üzerine 24 yaşındayken ayrıldığı ve bir daha ailesinin kendisinden haber alamadığı öğrenildi. Kadri Patoş'un kayıp durumda olduğu yıllar boyunca çeşitli işlerde çalıştığı kaydedildi. Patoş'un yakınlarını arayan polis ekipleri, Pendik'te yaşayan kız kardeşi Sevim Balcı ve eşi Şaban Balcı'ya ulaştı. 52 yıldır birbirlerini görmeyen Kadri Patoş ile kız kardeşi Sevim Balcı, Asayiş Şube Müdürlüğünde buluşturuldu. Ağabey ve kardeşi, yıllardır görüşememenin özlemiyle hasret giderdi. Sevim Balcı, ağabeyi ortadan kaybolduğunda kendisinin küçük bir çocuk olduğunu belirterek, ''Ağabeyimi kendi imkanlarımızla aramış ancak bulamamıştık. Biz onu öldü biliyorduk. Tekrar kavuştuğumuz için çok mutluyum'' diye konuştu. Kadri Patoş da uzun yıllar sonra kız kardeşini tekrar görmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Patoş, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince Darülaceze Okmeydanı Misafirhanesi'ne götürüldü.